Día del ex Combatiente Lujánense: «Malvinas está viva y hay que llenarla de significado día a día»

”

A 41 años de la Guerra de Malvinas y en consonancia con un nuevo aniversario del hundimiento del Buque Mercante Isla de los Estados, el Intendente Leonardo Boto encabezó este miércoles el acto conmemorativo por el Día del ex Combatiente Lujanense.

Acompañadas por un gran número de veteranos de guerra, familiares, instituciones educativas, representantes de entidades sociales y autoridades políticas, entre otras, las actividades se desarrollaron en la sede de la Asociación de Veteranos de Guerra.

Tras el izamiento de la Bandera y la entonación del Himno Nacional Argentino, el Padre Eugenio realizó una invocación religiosa y se descubrieron una placa y un banner con los nombres y los rostros de los tres Héroes caídos en Malvinas que, de acuerdo a la documentación fehaciente obtenida el año pasado, nacieron en Luján: Juan Efraín Peña, Roberto Marcelino Caballero y José Luis Galarza -que se suman a los ya conocidos Enrique Hudepohl, Rubén Torres y Nicolás Politis-.

“Para nosotros esto es una caricia al alma, una caricia al corazón. Malvinas nos atraviesa porque muchos hombres dejaron todo por ella y lo más preciado, que fueron sus vidas. El imperialismo inglés pretende seguir sometiéndonos, pretende seguir en el lugar que no le corresponde, pero mientras estemos todos juntos -los veteranos de guerra, las familias, el pueblo argentino-, seguramente el futuro será muy distinto y volveremos a estar donde nos corresponde, en ese pedazo de tierra que nos une a todos, que es Malvinas”, expresó el referente de la Asociación de Veteranos de Guerra, Hugo Peresutti.

El ex combatiente lujanense también recordó a Abel Rausch, presidente histórico de la entidad fallecido el pasado fin de semana: “Es también un día muy doloroso porque nos ha dejado un amigo, nos ha dejado un hermano, un padre, alguien que luchó por esta causa junto a todos los veteranos de guerra. Abel fue uno de los pioneros en la malvinización y fueron muchos los logros que se consiguieron. Pero estamos acá de pie, no nos vamos a arrodillar ante el imperialismo inglés. Que sepan que porque alguien nos deje, no significa que no vamos a seguir. Hasta el último veterano va a seguir. Y después de nosotros, están todos ustedes, las nuevas generaciones, las que nos apoyan, las que nos escuchan, las que seguramente van a levantar la bandera de Malvinas cuando menos nos imaginemos”, señaló.

A su turno, el Intendente Leonardo Boto reflexionó que, “a 41 años de la Guerra de Malvinas, es importante darle sentido a estos seis héroes que tenemos en Luján. ¿Cómo le damos sentido a esta entrega cuándo tenemos una Argentina que nos duele tanto, una Argentina endeudada, una Argentina con problemas, una Argentina con una crisis tan grande? Me parece que el sentido se lo tenemos que dar tratando de interpretar qué nos pasa. Cuando vemos una Argentina endeudada, una Argentina sometida, nos tiene que hervir la sangre como le hirvió a los grandes héroes, como les hierve a nuestros veteranos, nos tenemos que rebelar ante eso. Creo que la forma de darle sentido a esa entrega es justamente trabajar por una Argentina que salga adelante, por una Argentina que se desarrolle, por una Argentina que esté desendeudada, por una Argentina que pueda mirar al futuro”.

“Siempre va a haber que librar una batalla por las Malvinas. ¿Cuáles son nuestras Malvinas en el 2023?, ¿dónde se juega la soberanía?, ¿dónde se juegan los recursos naturales de la República Argentina? Cuando pensamos en el litio, si lo maneja o no lo maneja la Argentina, cuando pensamos que tenemos la tercera reserva mundial de gas y no tenemos servicio en muchos barrios de Luján. ¿Entendemos la dicotomía en la cual vivimos?, ¿Argentina maneja sus recursos o nos lo están manejando potencias invasoras? Tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras Malvinas hoy para proyectarnos hacia adelante y salir de este fatalismo que nos cruza”, amplió.

Para finalizar, se expresó sobre el colonialismo cultural, “cuando nos dominan de la cabeza y no con las armas, y perdemos la capacidad para pensar, para entender qué nos pasa y por qué estamos como estamos; es el peor de los colonialismos. Y creo que los docentes, las docentes, tienen una tarea titánica en romper este colonialismo que tanto daño nos hace”. “Malvinas no terminó. Malvinas está viva y hay que llenarla de significado día a día. Y ese significado tiene que ser la liberación de la patria, el poder construir una sociedad de la cual estemos orgullosos, el poder sacar a nuestro país de la pobreza, el poder construir verdaderamente una patria donde todos tengamos oportunidades de crecer, de desarrollarnos y de vivir dignamente”, concluyó el Intendente.

Publicado el miércoles 10 de mayo de 2023