Detienen a un hombre por no respetar la cuarentena

Un hombre de 40 años fue detenido este viernes en Gálvez y Colectora Norte de la ciudad de Luján.

La detención la llevó a cabo personal de la Policía Local. La persona circulaba en una moto Yamaha 110 centímetros cúbicos el cual poseía secuestro activo, además se encontraba infringiendo el artículo 205 violando las medidas decretadas por el gobierno nacional en cuanto al Covid-19.

Interviene la UFI 10 y el juzgado Federal 2 del departamento judicial de Mercedes.

La Policía realizó prevención por la cuarentena informaron desde la fuerza.

La Policía local además brindó los siguientes consejos:

No manden solos a sus hijos.

Que la gente más grande es más propensa a no soportar el virus, más con antecedentes de salud cardíacos y respiratorios

Por favor que tomen conciencia, que los estamos cuidando aunque no lo sepan, no lo vean, no lo entiendan

Que no lleven a sus hijos

Si pueden que compren en comercios cercanos, que no se desplacen en forma innecesaria.

Publicado el viernes 20 de marzo de 2020