Detienen a dos hombres con denuncia por estafa

AHORA

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La detención estuvo a cargo de la Patrulla Municipal.

En la madrugada de este viernes, el trabajo conjunto entre el Centro Operativo de Monitoreo (COM) y la Patrulla Municipal permitió la detención de dos individuos que habían realizado una estafa en la ciudad de Mercedes.

El operativo se activó luego de que un anillo digital de Luján detectara el paso de un Volkswagen Gol Trend gris, vehículo que registraba pedido de secuestro activo. Al procesarse la patente mediante el sistema de lectura automática, se emitió una alerta inmediata al COM, que inició el seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia.

El personal de la Patrulla Municipal interceptó el rodado en la Ruta 7, a la altura del acceso a Carlos Keen, logrando la detención de dos hombres, uno de 51 y otro de 25 años, sobre quienes pesaba un pedido de detención en el marco de una causa por estafa, a cargo de la UFI N.º 4 del Departamento Judicial de Mercedes.

El operativo forma parte del Plan “Luján Alerta 24”, que integra tecnología, monitoreo en tiempo real y patrullaje preventivo para reforzar la seguridad en todo el distrito.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia y deberán prestar declaración ante la fiscalía interviniente.

Publicado el viernes 10 de octubre de 2025