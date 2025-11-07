detenido por tentativa de hurto en el barrio Los Álamos

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Luego de una investigación y persecución por parte de la Patrulla Municipal de Luján, un joven de 18 años fue aprehendido por intentar robar en una heladería y un domicilio de la zona.

En el marco del Plan “Luján Alerta 24” y tras reiteradas denuncias de los vecinos, personal de la Patrulla Municipal montó un operativo de “observación discreta” sobre la zona circundante de un comercio del rubro heladería sobre la Av. Fernández Beschtedt cercano al barrio “Los Álamos”.

Durante la vigilancia, los efectivos observaron a un joven que ingresó al terreno del comercio y, tras activarse la alarma del lugar, emprendió la fuga. Fue perseguido e interceptado a pocos metros, siendo identificado con el nombre de Miguel.

Al momento de la detención, un vecino se acercó para informar que el mismo individuo había intentado ingresar horas antes a su domicilio con intenciones de sustraer una bicicleta del patio trasero, sin lograr concretar el robo.

Intervino la UFI N°9 de Luján, a cargo de la Dra. Suárez, que dispuso la aprehensión del joven y la formación de una causa penal caratulada como “Hurto agravado por efracción”.

Hechos como este destacan la importancia de realizar la denuncia policial ante cualquier hecho delictivo, ya que permiten activar las investigaciones y operativos especiales en el marco del trabajo conjunto entre la Secretaría de Protección Ciudadana, las fuerzas de seguridad y la Justicia.

Publicado el jueves 6 de noviembre de 2025