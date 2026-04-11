Desarticularon un punto de venta de drogas en el barrio Ameghino

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En un operativo conjunto entre la Sub DDI Luján y la Patrulla Municipal, se logró desarticular un punto de venta de estupefacientes. Durante el procedimiento se secuestraron más de 50 dosis de cocaína y una importante suma de dinero en efectivo.

En el marco de las políticas de prevención y lucha contra el delito impulsadas por la Secretaría de Protección Ciudadana, se llevó a cabo un importante allanamiento de urgencia en el Barrio Ameghino el pasado viernes por la noche.

El operativo culminó con resultados positivos tras la aprehensión de una mujer de 21 años, quien quedó vinculada a una causa por comercialización de sustancias prohibidas.

La investigación se inició a raíz de informaciones que indicaban movimientos compatibles con la venta de estupefacientes en un domicilio de la zona. Bajo la supervisión de la UFI N° 07 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de la Dra. Cordiviola, se dispusieron tareas de inteligencia y vigilancia que permitieron confirmar la actividad ilícita.

Con las pruebas recolectadas, se emitió la orden de allanamiento fiscal que fue ejecutada a partir de las 23:30 horas.

Durante la irrupción en la vivienda, el personal de la Sub DDI Luján, que contó con el apoyo estratégico de los móviles de la Patrulla Municipal, logró el secuestro de 53 envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados para su distribución. Además, se incautó la suma de $436.400 pesos argentinos en efectivo y un teléfono celular que será peritado para profundizar la investigación.

Tras el operativo, la justicia dispuso la aprehensión de la ciudadana Agustina Clara Zaracho bajo la carátula de «Presunta Infracción a la Ley 23.737». La fiscalía interviniente avaló todo lo actuado, ordenando las diligencias de rigor y el traslado de la imputada para comparecer en primera audiencia ante las autoridades judiciales.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se destacó el éxito del procedimiento y se remarcó que es fundamental el compromiso de los vecinos en denunciar este tipo de ilícitos, ya que la colaboración ciudadana resulta una herramienta indispensable para combatir el tráfico de drogas en nuestros barrios y fortalecer la seguridad en todo el partido de Luján.

Publicado el sábado 11 de abril de 2026