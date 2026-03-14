Desarticulan banda dedicada a robos a mano armada

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En el marco de una investigación iniciada tras un asalto ocurrido en el barrio Villa del Parque, se llevaron adelante una serie de allanamientos en el barrio Santa Marta que culminaron con la detención de dos hombres y el secuestro de un arma de fuego y diversos elementos vinculados al hecho.

El operativo fue coordinado entre la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Luján, el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Luján Primera y fuerzas especiales, logrando desarticular una organización delictiva dedicada a robos agravados bajo la modalidad de uso de armas de fuego.

La investigación penal preparatoria se inició a partir de la denuncia de una vecina de 34 años, quien el pasado 2 de marzo fue víctima de un asalto mientras circulaba en su motocicleta Honda XTZ por la intersección de las calles San Vicente y Ciudadela, en el barrio Villa del Parque. Alrededor de las 22.30 horas, la mujer fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta de 110 cc. Bajo amenaza con un arma de fuego, los delincuentes la obligaron a descender del vehículo y le sustrajeron la motocicleta, un teléfono celular y otros objetos personales.

A partir de la intervención de la UFI N° 9 del Departamento Judicial Mercedes, se realizó un trabajo investigativo que incluyó el análisis de imágenes de cámaras del Centro Operativo de Monitoreo (COM) y tareas de campo desarrolladas por personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) Luján.

Con las pruebas reunidas, la Justicia dispuso dos órdenes de allanamiento simultáneas en domicilios del barrio Santa Marta. El operativo contó con el apoyo del Comando de Patrullas y del Grupo GAD, que garantizaron la seguridad del perímetro durante las irrupciones.

En el primero de los domicilios se incautaron prendas de vestir identificadas en el oficio judicial, entre ellas una gorra verde y una campera negra con rayas blancas, elementos que resultaron clave para la identificación de los sospechosos. En el segundo objetivo se secuestró un revólver gris con tres municiones calibre 22 en su tambor, además de una campera negra y un pantalón tipo jogging del mismo color que habrían sido utilizados durante el hecho investigado.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos dos hombres identificados como Alan R. y Alex M., quienes quedaron a disposición de la justicia bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego, a la espera de las medidas judiciales correspondientes.

Publicado el viernes 13 de marzo de 2026