Deportes: finalizó una nueva edición de la Liga Municipal de Fútbol Femenino

Con la participación de ocho equipos y más de 220 niñas y adolescentes, el sábado pasado, en las canchas del Polideportivo, finalizó una nueva edición de la Liga Municipal de Fútbol Femenino.

“Quiero felicitar a todas las jugadoras que compitieron porque más allá de los resultados, son ustedes las que construyen este torneo tan lindo. Y en este camino de consolidar el torneo también van construyendo vínculos y relaciones de compañerismo entre todos los equipos que participan. Y ese es el espíritu del deporte. Cuenten con el Municipio para seguir soñando y creciendo”, expresó el Intendente Leonardo Boto, quien acompañó el cierre de las actividades junto al Secretario de Desarrollo Humano, Federico Vanin.

Participaron de la edición 2025 la Escuela de Fútbol El Lucero, la Escuela Municipal de Fútbol, la Asociación Civil Amigos del Chalet de Open Door (ACACha), el Club Juventud Unida de Olivera, el CEF N° 27, la Escuela de Fútbol El Mirador, el Club Social y Deportivo Flandria y la Escuela de Fútbol San Jorge.

La competencia se organizó en las categorías Promocional, Infantil y Juvenil, en formato de Fútbol 7, y se disputó en la cancha principal del Polideportivo Municipal -que se adaptó para el armado de tres campos que permitieron jugar partidos en simultáneo-.

En este sentido, profesores de la Dirección de Deportes fueron los responsables de la organización y coordinación de la competencia, así como de la elección de árbitros y la provisión de material deportivo durante los días de partidos.

“El fútbol femenino es un deporte en crecimiento y la Liga Municipal es la herramienta que tenemos para acompañar este proceso y consolidar una competencia propia. Es una apuesta más por el deporte como vehículo de desarrollo de nuestras niñas y adolescentes. Agradezco al personal del área de Deportes que se encarga de organizar las fechas y coordinar todas las actividades”, valoró por su parte Gustavo Santillán, Director de Deportes del Municipio.

Finalizados los partidos de la última fecha, se realizó el acto de premiación a los equipos ganadores en sus respectivas categorías.

Asimismo, se entregaron trofeos y diplomas de reconocimiento a todas las escuelas de fútbol participantes, además de medallas a todas las jugadoras.

Publicado el miércoles 19 de noviembre de 2025