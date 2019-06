Delincuentes le pusieron un cuchillo en el cuello para robarle

El viernes por la noche una joven fue asaltada en Lavalle entre Alem y Sarmiento por tres delincuentes que utilizaron cuchillos y le robaron el celular.

«Quería agradecer al chofer y a los pasajeros del colectivo que va al barrio Sarmiento, como a las 20:45 del viernes, aproximadamente, me asaltaron y corrí hasta la parada de 25 de Mayo, subí al micro y le comenté lo que me había sucedido, me contuvieron, me llevaron hasta mi casa y esperaron a que mi familia me recibiera. Con los nervios que tenía no pude agradecer como se debe» explicó la víctima.

Sobre el asalto indico que «venía caminando por la calle Lavalle, pasando Alem en dirección contraria al centro, cuando escuché que corrían tres muchachos detrás de mi, uno me tomó por detrás sujetándome la boca y colocándome un cuchillo en el cuello, otro se me adelantó y me amenazaba también con un cuchillo diciéndome que no gritara que me iba a matar y el tercero quería sacarme el celular, yo tenía dos camperas y no me lo podían sacar porque lo tenía en el bolsillo de la campera de abajo» explicó

Luego comentó que ante la situación que atravesaba decidió entregarle el teléfono móvil: «se lo di, forcejeaban para sacarme la mochila pero pasó un auto y me largaron» explicó.

«Los tres salieron corriendo por Lavalle hacia el centro y yo fui hasta la esquina y doblé para 25 de Mayo, justo vi que venía el colectivo y lo tomé, agradezco a todos de mucho corazón» manifestó.

