Debate presidencial y la posición del CEVECIM en torno al tema Malvinas

⁃ Que opinión tienen Uds. con referencia a los dichos del candidato Milei sobre su admiración sobre la Ex primera Ministra del Reino Unido Margaret Thatcher ( durante la guerra de Malvinas )

⁃ Sentimos que el candidato Milei no solo desconoce del sentimiento de los que dimos la vida por la Nacion sino que aún más desconoce el sentimiento del pueblo Argentino. No puede ser presidente alguien que admira a una persona que dio la orden de hundir al Belgrano fuera de la 200 millas del conflicto. Fue un asesinato lo cometido. El, por Milei admira a esta persona. No tiene en cuenta a nuestros caídos en la guerra , el sufrimiento y dolor de sus familias y la de todo el pueblo Argentino. No se puede entender de un ser humano sea tan malo y desconozca lo que sucedió. Reiteró un asesinato de nuestros compañeros que navegaban fuera de la zona de conflicto. Dio la orden de hundir al Belgrano. Solo ahí murieron 323 soldados Argentinos .Sentimos un profundo desprecio por su admiración a esta persona; si él lo dice Margaret Thatcher y Milei son lo mismo.



⁃ Y con respecto a su posición sobre la soberanía? …Dejar librado a la desicion de los ingleses que viven en Malvinas el tema de soberanía es un profundo desprecio por nuestra Bandera. Más aún dejar bajo un paraguas por 99 años el tema soberanía implica una entrega total de la misma. No solo de lo emocional para nosotros sino desde el punto de vista económico y estratégico también. En 2024 se empezarán a producir 80000 barriles diarios de petróleo. En síntesis es una entrega de los sentimientos de los Héroes , de sus familias , de los que volvimos y de país todo. Milei no desconoce. Se hace. Es representante de esos capitales económicos y juega con nuestros sentir, el de todos.



⁃ Del otro candidato Massa que opinan ? Massa nos asegura la continuidad de nuestros derechos adquiridos luchado por años. Muchos compañeros lucharon durante años por nuestros derechos. Muchos ya no están. Debemos seguir desde el lugar que sea defendiendo los mismos. Sobre la soberanía asegura seguir defendiendo y reclamando en los organismos internacionales que nos obligan a sentarnos en la mesa de negociación con Inglaterra. Algunos pasos importante se han dado. No podemos tirar por la borda lo hecho. Los países integrantes ya nombran a las islas como Malvinas. No como Falkland islands e insisten en que los dos países hablen del tema soberanía. Pensamos que ese es el camino. Este último tiempo se envió formalmente la invitación para el diálogo sobre el tema de Soberanía y temas relacionados con lo económico y estratégico. Seguimos en la lucha. No claudicaremos.

CEVECIM ( Centro veterano y ex combatiente Islas Malvinas ) deleg. Luján ( con personeria jurídica)

Con sede en -Mitre 986- Luján

-VGM Juan Ángel Lavorato –

representante de la entidad e integrante de la Mesa MECOMA de la Pcia de Bs As

Publicado el martes 14 de noviembre de 2023