Dan a conocer a los artistas que pintarán el paredón del Tiro Federal de Luján

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

En el marco del concurso realizado semanas atrás, el Municipio de Luján anuncia a los artistas que desplegarán su arte sobre el el paredón del Tiro Federal, sobre la Avenida Nuestra Señora de Luján.

Luego de ser evaluados por el comité integrado por artistas visuales, en conjunto con el equipo del Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”, finalmente el grupo “SantaCrew” resultó el ganador del concurso, haciéndose acreedores del premio de un millón y medio de pesos ($1.500.000).

Se trata de tres artistas residentes en la zona, de amplia trayectoria, representados por Facundo Rodrigo San Miguel. El diseño presentado comprende una imagen panorámica de 60 metros de largo por 3 metros de alto, que incluye diversos elementos de la historia local, la cual se destacan por su visibilidad, pudiéndose apreciar desde diferentes puntos de vista.

“Agradecemos a todos los artistas que presentaron sus proyectos para embellecer un espacio emblemático de nuestra ciudad, ubicado en uno de los principales ingresos donde transitan decenas de personas diariamente. Gracias a esta iniciativa quedará plasmada una impactante obra, que representa los valores y tradiciones de Luján” señaló al respecto el secretario de Culturas y Turismo Nicolas Capelli.

Cabe destacar que el concurso se encontraba bajo la temática “Ciudad de Luján”, y estaba destinado a artistas visuales que logren representar la identidad local en una producción visual. Desde la organización se proveerán todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra, que ya se encuentra en su etapa de pre producción.

Publicado el jueves 14 de agosto de 2025