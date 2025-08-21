Curso presencial para abandonar el hábito del tabaco
Salud
Serán 8 encuentros.
LALCEC Luján invita a todas las personas que quieran abandonar el hábito del tabaco a participar de un curso presencial que comenzará el próximo 25 de agosto.
El programa está diseñado para acompañar a quienes buscan mejorar su salud y calidad de vida. Será de 8 encuentros presenciales, los días lunes y jueves de 20 a 22 horas, en la sede de LALCEC Luján, ubicada en Ituzaingó 862.
Los cupos son limitados y la inscripción es por WhatsApp al 2323 541169 o de forma presencial en la sede. No se admitirán personas sin inscripción previa.
