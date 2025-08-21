Jueves 21 de agosto de 2025
Curso presencial para abandonar el hábito del tabaco

Salud

Serán 8 encuentros.



Publicado el jueves 21 de agosto de 2025

LALCEC Luján invita a todas las personas que quieran abandonar el hábito del tabaco a participar de un curso presencial que comenzará el próximo 25 de agosto.

El programa está diseñado para acompañar a quienes buscan mejorar su salud y calidad de vida. Será de 8 encuentros presenciales, los días lunes y jueves de 20 a 22 horas, en la sede de LALCEC Luján, ubicada en Ituzaingó 862.

Los cupos son limitados y la inscripción es por WhatsApp al 2323 541169 o de forma presencial en la sede. No se admitirán personas sin inscripción previa.

