Cuatro detenidos por robo de cables en Jáuregui

Publicado el miércoles 24 de septiembre de 2025

El pasado lunes, en el barrio Loreto, personal de la Comisaría Luján Segunda interceptó a cuatro personas que circulaban en una camioneta y que habían sido previamente identificadas por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) mientras sustraían cableado.

La denuncia había sido realizada por representantes de la Cooperativa Telefónica de Villa Flandria, tras detectar el faltante en la red. Durante el registro del vehículo se hallaron herramientas y distintas prendas de vestir. Se dispuso la incautación del rodado, las herramientas y los teléfonos celulares, además de la detención de los cuatro hombres por el delito de robo agravado en poblado y en banda. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia.

