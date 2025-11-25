Martes 25 de noviembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 30°C
  • H: 35%
  • P: 1013
  • V: Este Sedeste

Cuando es el próximo feriado y fin de semana largo

Descanso.



Publicado el martes 25 de noviembre de 2025

próximo fin de semana largo será el 8 de diciembre y es el anteúltimo descanso largo. Este año caerá un lunes, combinará con el sábado y domingo anteriores, ofreciendo un período extendido de descanso. La fecha es religiosa y es una de las más importantes para la religión católica.

Durante los siglos XVIII y XIX, la tradición del árbol navideño se extendió por Europa, y luego llegó a Estados Unidos y al resto del mundo, impulsada por las migraciones. Con el tiempo, la costumbre incorporó luces eléctricas, esferas de colores y adornos

Publicado el martes 25 de noviembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.