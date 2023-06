Cuando detrás de un hurto menor se oculta un trastorno

Está al alcance de tu mano y nadie está mirando, así que no lo piensas dos veces y lo metes en el bolsillo. Te alejas inmediatamente pero apenas caminas unos pasos empiezas a experimentar una sensación de culpa. ¿Por qué lo he hecho? ¿Qué me sucede?. Más viniendo de una persona buena, sensata, que quizás esté pasando muy mal momento. En vez de señalar con el dedo a esa persona sería bueno capacitar a gente y preguntar. Que te pasa?

Si ese escenario te resulta familiar, es probable que sufras cleptomanía, un trastorno que afecta aproximadamente a 3 de cada 100 personas en todo el mundo.

¿Qué es la cleptomanía?

La cleptomanía es un trastorno del control de los impulsos descrito por primera vez en el año 1816. Entonces se definió como “la tendencia a hurtar sin ningún motivo ni necesidad”. Básicamente, el cleptómano siente un impulso incontrolable de tomar objetos, generalmente de escaso valor.

A diferencia del ladrón esporádico o habitual, cuyo objetivo es enriquecerse de forma ilícita para su beneficio personal, el cleptómano normalmente no necesita el objeto que sustrae. Lo que le conduce a hurtar es un malestar generalizado matizado por emociones muy intensas. Esa tensión y ansiedad llegan a ser incontrolables y solo las puede calmar hurtando. Ese comerciante perjudicado, ese patrón, conociendo de dónde viene la persona necesitaría ayudarlo en vez de correrlo.

Sin embargo, a la enorme sensación de alivio le sigue un inmenso sentimiento de culpa y remordimiento que a veces le lleva a devolver lo hurtado. Se trata de un círculo vicioso que se repite y del cual es muy difícil salir sin ayuda de la persona que lo detecta.

Los síntomas de la cleptomanía

A diferencia de otros trastornos del control de los impulsos, los síntomas de la cleptomanía suelen ser difíciles de identificar ya que en la mayoría de los casos se ocultan por vergüenza o temor a ser enjuiciado. Sin embargo, si te identificas con algunas de estas situaciones, es probable que sufras este trastorno: Ansiedad, depresión, dolor por algún motivo pueden ser las causas. Nada de justifica pero quizás es necesario usar la psicología para hablar en algunos casos.

Experimentas una tensión creciente que te provoca un gran malestar emocional y te impulsa a hurtar objetos, aunque sabes que no debes hacerlo.

Actúas de manera impulsiva, sin reflexionar sobre las consecuencias de tus actos.

No logras controlar tu comportamiento, hurtas objetos, aunque no los necesitas.

Lo jaces para obtener una gratificación inmediata, aunque sabes que ese comportamiento puede causarte problemas.

Cuando cedes a tus impulsos, experimentas sentimientos de culpa, remordimientos y vergüenza.

La cleptomanía no está relacionada con el nivel económico, educativo o el grado de marginalidad sino que depende de un conjunto de factores de índole neuropsicológica y personal.

ha apreciado que muchas de las personas con dificultades para controlar sus impulsos suelen tener un déficit funcional de los lóbulos prefrontales y las conexiones subcorticales, lo cual significa que sus funciones ejecutivas están afectadas, precisamente las que nos permiten planificar e inhibir los comportamientos de riesgo. En algunos casos también existe un desequilibrio entre los niveles de serotonina, un neurotransmisor que nos ayuda a regular los estados de ánimo y las emociones, y la dopamina, otro neurotransmisor responsable de las sensaciones placenteras y gratificantes.

Asimismo, la cleptomanía guarda una estrecha relación con algunos trastornos emocionales. Aproximadamente el 75% de las personas que sufren cleptomanía han padecido depresión en algún momento de su vida y muchas de ellas también tienen un trastorno obsesivo. No quiere hacer el mal anadie. Además, el 50% de los cleptómanos tienen problemas con el abuso de sustancias.

Se ha descubierto un vínculo entre la falta de autocontrol y los trastornos de la personalidad, lo cual significa que las características personales también desempeñan un papel importante en el desarrollo de la cleptomanía . Este trastorno es más común en las personas que se dejan llevar por las emociones, por lo que las situaciones de gran estrés y ansiedad suelen actuar como detonantes o intensificar los síntomas.

Consecuencias.

Alto grado de estrés y tensión

Sentimientos de culpa y remordimientos recurrentes

Baja autoestima y una pobre autoimagen

Abuso de sustancias, a las cuales se suele recurrir como una vía para lidiar con el trastorno

Conflictos familiares y problemas en las relaciones interpersonales, generalmente causados por los robos

Aislamiento social y abandono del grupo de amigos como resultado de los hurtos recurrentes

Problemas en el trabajo debido a los robos

Repetimos nadie justica la acción solamente quizás, el comerciante, el familiar o el patrón sería conocer a la persona, saber de dónde viene, es un ladrón o fue por la vida haciendo mal.

Nada se justifica pero a veces la psicología es buena para ayudar a esa persona preguntando «Que te pasa?. En muchos lugares esto no sucede.

No existe nivel de educación para comprender ciertos episodios.

A veces hay que ayudar y perdonar. Nada justifica nada solo comprension.

Publicado el sábado 24 de junio de 2023