Cronograma de recolección de basura
Lujan limpio
Zonas y horarios.
El Municipio de Luján informó que, en el marco del Plan Luján Limpio, difunde a la comunidad el cronograma de recolección de basura, a fin de prevenir enfermedades infecciosas, evitar la contaminación del suelo y del agua, y reducir malos olores.
La basura es la mezcla de todo tipo de residuos: no existe en la naturaleza. Para lograr una higiene urbana adecuada el primer paso es separar en origen, para reducir la cantidad de residuos que terminan en disposición final.
Los reciclables no van en los contenedores negros, hay que llevarlos a los Puntos Verdes. Se puede consultar el Mapa Interactivo para conocer la ubicación de todos los dispositivos que están distribuidos en todo el distrito:
https://bit.ly/mapapuntosverdeslujan
Además, si se compostan los orgánicos vegetales, los residuos se reducen a la mitad. En las guías de separación en origen de Luján Limpio se encuentra toda la información sobre los distintos tipos de residuos y cómo disponer de ellos:
https://linktr.ee/lujanlimpio
-Cronograma de recolección de basura en el distrito-
La municipalidad en conjunto con una empresa y una cooperativa de reciclado, utilizan los camiones recolectores para recorrer los diferentes barrios a través del siguiente cronograma:
El Quinto: lunes 4 am, martes 4 am, miércoles 4 am, jueves 4 am, viernes 4 am, sábado 4 am
Constantini: lunes 4 am, martes 4 am, miércoles 4 am, jueves 4 am, viernes 4 am, sábado 4 am
El Ceibo: lunes 4 am, martes 8 am, miércoles 4 am, jueves 8 am, viernes 4 am, sábado 4 am
San Juan de Dios: lunes 8 am, miércoles 8 am, viernes 8 am, sábado 20.30 h.
Palomita: lunes 8 am, miércoles 8 am, viernes 8 am, sábado 20.30 h.
Champagnat: lunes 8 am, miércoles 8 am, viernes 8 am
Embajada: lunes 8 am, miércoles 8 am, viernes 8 am
San Fermín: lunes 12 pm, martes 10 am, miércoles 12 pm, jueves 10 am, viernes 12 pm, sábado 11 am
San Jorge: lunes 12 pm, martes 10 am, miércoles 12 pm, jueves 10 am, viernes 12 pm, sábado 11 am
Santa Marta: lunes 12 pm, martes 10 am, miércoles 12 pm, jueves 10 am, viernes 12 pm, sábado 11 am
12 de Abril: lunes 5 am, miércoles 5 am, viernes 5 am
Santa Ana: lunes 5 am, miércoles 5 am, viernes 5 am
Ameghino: lunes 5 am, martes 5 am, miércoles 5 am, jueves 5 am, viernes 5 am, sábado 5 am
La Loma: lunes 9 am, martes 8 am, miércoles 8.30 am, jueves 8 am, viernes 8.30 am, sábado 8 am
Hogar Granja Padre Varela: lunes 10 am, martes 10 am, miércoles 8.30 am, viernes 10 am, sábado 8 am
San Francisco: lunes 10 am, miércoles 8.30 am, viernes 10 am, sábado 8 am
Chacras Don José: lunes 10 am, miércoles 8.30 am, sábado 8 am
San Pedro: lunes 10 am, martes 8 am, miércoles 10 am, jueves 10 am, viernes 10 am, sábado 10 am
Juan XXIII: lunes 14 h., martes 12.30 pm, miércoles 12 am, jueves 12.30 h., viernes 12.30 am, sábado 12.30 h.
Luján Chico: martes 4 am, jueves 4 am, sábado 4 am
El Ceibo: martes 8 am
Las Acacias: martes 8 am, jueves 8 am, sábado 4 am
Elli: martes 5 am, jueves 5 am, sábado 5 am
Villa María: martes 8 am, jueves 10 am, sábado 10 am
Pinar: martes 10 am, viernes 10 am
Casuarinas: martes 10 am, viernes 10 am
San Eduardo: martes 10 am, viernes 10 am
San Francisco: martes 10 am
Plumas Verdes: martes 10 am, viernes 10 am
Glicinas 1 y 2: martes 10 am, viernes 10 am
La Martina: martes 12.30 pm, jueves 12.30 h., sábado 12.30 h.
Centro 1 y 2: domingos a viernes a las 10 am.
Fonavi y Sarmiento: lunes a viernes a las 5 am.
Antigua Estación Basílica, Padre Varela y San Cayetano: lunes a viernes a las 5 am.
Universidad, Parque Laza, Americano y Luna: martes, jueves y sábados a las 5 am.
Arroyo dulce, San Emilio, San Antonio y Los Girasoles: martes, jueves y sábados a las 5 am.
El Trébol, Los Gallitos y Barrio Luna: lunes, miércoles y viernes a las 5 am.
Los Laureles, Valle Verde, Altos de Valle Verde, Luján del Sol y Maryland: lunes, miércoles y viernes a las 5 am.
El Mirador y San Bernardo: lunes a sábado a las 5 horas.
Zapiola, Parque Esperanza, Villa Del Parque y Lanusse: lunes a sábado a las 19 h.
Recolección en Delegaciones
Jáuregui y Loreto: lunes, miércoles, y viernes a las 19 h.
Torres: lunes, miércoles y viernes a las 5 am.
Carlos Keen: lunes, miércoles y viernes a las 5 am.
Olivera: lunes, miércoles y viernes a las 5 am.
Cortínez y Pueblo Nuevo: lunes, miércoles y viernes a las 5 am.
Open Door: martes, jueves y sábados a las 5 am.
Recolección Refuerzo día domingo
Centro 1: 1 am.
Centro 2 (calles San Martín, Mitre, Las Heras y Constitución): 1 am.
Carlos Keen: 1 am.
Para mayor información, consultas, pedidos o reclamos hay que comunicarse con el Centro de Atención al Vecino (CAV) a través de los siguientes medios de comunicación: 232364000 (solo mensaje de texto, no llamada), vía mail a contacto@lujan.gob.ar o por la página web https://cav.lujan.gob.ar/.
Publicado el miércoles 25 de marzo de 2026