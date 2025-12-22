Cronograma de Misas de Nochebuena y Navidad en la Basílica

AHORA

Publicado el lunes 22 de diciembre de 2025

El Municipio de Luján informó a la comunidad el cronograma de celebraciones religiosas por Nochebuena y Navidad, que se desarrollarán en el Santuario y Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján.

El miércoles 24 de diciembre se celebrará la Misa de Nochebuena a las 19 horas. En tanto, el jueves 25 de diciembre se oficiarán las Misas de Navidad en los horarios habituales de domingo: 8, 9:30, 11, 13, 15, 17 y 19 horas.

Quienes no puedan acercarse de manera presencial al Santuario podrán seguir las celebraciones a través de la transmisión en vivo disponible en el canal oficial de YouTube del Santuario de Luján: https://www.youtube.com/santuariodelujan.

