Crearon una Musicoteca Municipal para artistas locales

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El Municipio de Luján informó que abrió la convocatoria para integrar la Musicoteca Municipal, una iniciativa pensada para la difusión de las producciones de artistas lujanenses que tengan material grabado.

El proyecto forma parte de los Talleres Culturales impulsados por el Municipio, y su objetivo es crear un registro fonográfico de la ciudad de Luján que funcionará como archivo abierto. Además, dará difusión a la música de artistas locales en redes sociales, así como en la Radio Pública y otras emisoras.

«Impulsamos este archivo para poder organizar y darle difusión a la música de nuestros artistas locales en plataformas, radios y medios de prensa. Invitamos a todos los músicos y bandas que tengan material de calidad grabado, ya sean singles o discos, a sumarse a esta iniciativa» indicó Julieta Umezawa, coordinadora de los Talleres Culturales.

Quienes tengan material discográfico y quieran incorporarlo al proyecto deben completar el siguiente formulario: https://smurl.es/musicotecamunicipal

Allí se deberán incluir datos del proyecto musical y de su producción discográfica, así como dónde fue grabado, con qué fondos y cómo se ha difundido, información que luego será analizada por personal de la Secretaría para luego, de ser necesario, ponerse en contacto con los inscriptos.

De forma opcional, también se puede anexar un link para descargar el disco o single. Se solicita que, si la banda o solista tiene más de una grabación, las mismas sean ordenadas en carpetas numeradas que incluyan el arte de tapa correspondiente y el material en formato WAV/FLAC de alta calidad.

Además, es posible sumar un Word con las líricas y el detalle de artistas y el personal involucrados en la producción del álbum, e incluir un disco físico para sumar a la Musicoteca en caso de poseerlo.

Ante cualquier consulta, comunicarse al siguiente mail: musicotecalujan@gmail.com

En las próximas semanas se realizarán charlas y encuentros para asesorar a los músicos interesados en el proyecto.

Publicado el domingo 5 de abril de 2026