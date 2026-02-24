Convocatoria para conformar el Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que convoca, a través del Decreto Nº 316/2026 y en virtud de la renovación de mandatos, a vecinos, vecinas e instituciones del distrito a conformar el Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 4509 y sus normas modificatorias y complementarias.

En este marco, la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana realizará, por el término de quince (15) días contados a partir del 18 de febrero de 2026, la apertura del Registro de Entidades de Bien Público. El mismo estará disponible en la sede de la Dirección de Entidades de Bien Público (San Martín N° 550, Hall Central), de 8.30 a 13 horas.

Para participar, las instituciones deberán encontrarse inscriptas en el Registro Municipal y tener sus mandatos vigentes.

Asimismo, se abrirá el Registro de Vecinos Particulares por el mismo plazo y en idéntico horario, en la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana (San Martín N° 550, Hall Central). Las personas interesadas deberán presentar copia de DNI, suscribir una declaración jurada que acredite una residencia mínima de cinco años en el Partido de Luján y otra declaración jurada en la que conste que no participan ni integran entidades comunitarias.

Por otra parte, también se habilitará el Registro de Vecinos de Localidades para integrar el Órgano Ejecutivo del Consejo, por el término de 15 días a partir del 18 de febrero de 2026. Las inscripciones se realizarán en las siguientes delegaciones, de 8.30 a 13 horas:

-Registro de Vecinos de Jáuregui y Pueblo Nuevo: Delegación de Jáuregui y Pueblo Nuevo, sita en la calle Tropero Moreira N° 392, de 8.30 a 13 horas.

-Registro de Vecinos de Cortínez: Delegación de Cortínez, sita en la calle Combate de San Lorenzo esquina Humaitá; de 8.30 a 13 horas.

-Registro de Vecinos de Olivera: Delegación de Olivera, sita en la calle Martín Gil N° 951, de 8.30 a 13 horas.

-Registro de Vecinos de Open Door: Delegación de Open Door, sita en la calle Corrientes N° 944, de 8.30 a 13 horas.

-Registro de Vecinos de Torres: Delegación de Torres, sita en la calle Nemesio Litardo s/n, de 8.30 a 13 horas.

-Registro de Vecinos de Carlos Keen: Delegación de Carlos Keen, sita en la calle San Carlos entre José C. Paz y Quintana, de 8.30 a 13 horas.

Quienes se postulen deberán presentar copia de DNI, ser mayores de edad, acreditar actividad lícita, poseer domicilio en la localidad con una antigüedad mínima de cinco años y no integrar comisiones directivas de instituciones, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 329/2015.

En caso de registrarse más de un postulante por localidad, la representación se definirá mediante elecciones abiertas, cuya fiscalización estará a cargo del titular de cada Delegación, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 329/2015.

Finalmente, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, se convoca por el mismo plazo a representantes de los sectores “Comercial, Industrial y Turístico” y “Agropecuario” para integrar el Órgano Ejecutivo del Consejo.

Los postulantes deberán contar con el aval de una entidad o grupo representativo del sector sin necesidad de reconocimiento municipal, y presentar copia de DNI, declaración jurada de residencia mínima de cinco años en el Partido y la acreditación correspondiente, conforme al artículo 1° incisos b y c del Decreto N° 329/2015.

Se establece el día 18 de marzo del corriente año como fecha para la Sesión Conformativa del Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana, instancia en la que se reglamentará su funcionamiento interno y se procederá a la elección de su Órgano Ejecutivo.

Con esta convocatoria, el Municipio reafirma su compromiso con la participación ciudadana y el fortalecimiento de los espacios institucionales orientados a la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Publicado el martes 24 de febrero de 2026