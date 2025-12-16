Continúan los trabajos de Señalización Vial para una mejor circulación en el distrito

Publicado el martes 16 de diciembre de 2025

El Municipio de Luján informó que desarrolla tareas de Señalización Vial en diferentes puntos del partido, con el objetivo de ordenar la circulación y brindar una mayor seguridad a la comunidad.

Siguiendo un cronograma de trabajo, las tareas se ejecutan de manera simultánea en barrios y localidades. En las últimas semanas se realizó lo siguiente:

Instalación de reductores de caucho (Ituzaingó y Dean Funes; Saborido y Granaderos)

Instalación de tachas reductoras (calle Granaderos)

Pintura de refugios (sobre avenida Carlos Pellegrini)

Pintura de sendas peatonales (sobre avenida Fernández Beschtedt)

Colocación de refugio (barrio San Pedro, calle Las Margaritas)

Demarcación central, instalación de tachas solares, delineadores y señalética de prohibido estacionar (nuevo puente Gogna)

Colocación de carteles informativos (distintos refugios del distrito)

Realización de plateas para refugios (localidad de Torres; barrio Santa Elena; barrio San Pedro y en Ruta N° 192)

Recambio de 30 ópticas en semáforos del partido.

Demarcación en rojo (Mariano Moreno entre Dr. Real y avenida Carlos Pellegrini)

Los trabajos de Señalización Vial se encuentran enmarcados en un proyecto de mejora integral en todo el distrito, cuyo objetivo es optimizar el tránsito y favorecer la accesibilidad en Luján y sus alrededores.

