Continúan las actividades del Centro de Jubilados Peronistas

El Centro de Jubilados Peronistas de Luján (CEJUPELU), presentado en sociedad en mayo pasado, continúa llevando adelante diferentes tareas en beneficio de sus socios.

En ocasión de cumplirse este miércoles 26 de julio un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón, representantes del Centro se reunieron en el monumento ubicado en Av. Humberto y Lavalle para dejar una ofrenda floral y recordar a la Abanderada de los Humildes junto a autoridades del Partido Justicialista local y de Confederación General del Trabajo (CGT) regional Luján-General Rodríguez.

A su vez, invitados por el Municipio de Luján, CEJUPELU se sumó a las reuniones mensuales del recientemente conformado Consejo Municipal de Políticas Públicas para Adultos Mayores con el objetivo de aportar, articular y coordinar estrategias en beneficio de sus socios.

Por otra parte, se gestionó la incorporación de socios al Programa Elegí Luján, con el objetivo de potenciar las ventas de los emprendimientos locales. Por medio de una “Tarjeta de Beneficios y Descuentos” gratuita, que no requiere de gastos de mantenimiento, no tiene vencimiento y no opera con dinero, el programa tiene como fin direccionar y promover compras en comercios locales. Quienes quieran conocer los alcances y sumarse a este beneficio, podrán conocer más información en elegi.lujan.gob.ar/tarjetadebeneficios/.

Por último, en los próximos días se llevará a cabo una jornada cultural para los adultos mayores residentes en el Hogar Granja Municipal «Padre Varela», donde se proyectará una película y además compartirán una tarde de música y merienda.

Foto Gentileza Ladran Sancho

Publicado el jueves 27 de julio de 2023