Continúan iluminando calles en barrios y localidades

Publicado el jueves 23 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Para promover una circulación más segura.

El Plan de Alumbrado Público en barrios y localidades continúa con su ejecución, a fin de construir una ciudad más sustentable y fortalecer la potencia lumínica. En este sentido, el Municipio de Luján informó que instaló 252 luminarias en las últimas semanas.

Las tareas constan de instalación de postación y brazo con luminaria LED en las zonas con falta de alumbrado, recambio a LED y refuerzo en zonas donde había alumbrado con lámparas de sodio. Se llevaron a cabo en los siguientes puntos:

Pueblo Nuevo (127 luces, en ejecución)

Las Tipas entre Fray Manuel de Torres y Dr. Salk (en respuesta a reclamo de los vecinos y vecinas).

El Ombú entre Padre Damián y José Manuel Estrada.

León XXI entre Dr. Salk y José Manuel Estrada.

Río Luján entre Dr. Fleming y Padre Inglés.

Padre Varela entre Río Luján y Tropero Moreira.

Dr. Fleming entre El Ombú y Las Tipas.

Dr. Salk entre Río Luján y León XXI.

Granaderos a Caballo entre Las Tipas y Tropero Moreira.

Bomberos Voluntarios entre Río Luján y Tropero Moreira.

Don Bosco entre Río Luján y Tropero Moreira.

Torres (76 luces, etapa 2 de 4)

Carlos Tadeo Romero entre Nemesio Litardo y Rosalía Castro.

Leguizamón entre Nemesio Litardo y fin de calle.

C. 7 entre Concepción Arenal y fin de calle.

C. 7 entre Nemesio Litardo y Calderón de la Barca.

Pinar (49 luminarias, terminado)

Combate de San Lorenzo entre El Hornero y Tropero Moreira.

Fray Justo Sta. María de Oro entre El Hornero y Las Tipas.

Mosconi entre El Hornero y El Ombú.

Colectora Ruta N° 7

El proyecto está orientado a promover una circulación más segura y eficiente en todo el partido de Luján.

Publicado el jueves 23 de octubre de 2025