Continúan iluminando calles en barrios y localidades
Obras
Para promover una circulación más segura.
El Plan de Alumbrado Público en barrios y localidades continúa con su ejecución, a fin de construir una ciudad más sustentable y fortalecer la potencia lumínica. En este sentido, el Municipio de Luján informó que instaló 252 luminarias en las últimas semanas.
Las tareas constan de instalación de postación y brazo con luminaria LED en las zonas con falta de alumbrado, recambio a LED y refuerzo en zonas donde había alumbrado con lámparas de sodio. Se llevaron a cabo en los siguientes puntos:
Pueblo Nuevo (127 luces, en ejecución)
-
Las Tipas entre Fray Manuel de Torres y Dr. Salk (en respuesta a reclamo de los vecinos y vecinas).
-
El Ombú entre Padre Damián y José Manuel Estrada.
-
León XXI entre Dr. Salk y José Manuel Estrada.
-
Río Luján entre Dr. Fleming y Padre Inglés.
-
Padre Varela entre Río Luján y Tropero Moreira.
-
Dr. Fleming entre El Ombú y Las Tipas.
-
Dr. Salk entre Río Luján y León XXI.
-
Granaderos a Caballo entre Las Tipas y Tropero Moreira.
-
Bomberos Voluntarios entre Río Luján y Tropero Moreira.
-
Don Bosco entre Río Luján y Tropero Moreira.
Torres (76 luces, etapa 2 de 4)
-
Carlos Tadeo Romero entre Nemesio Litardo y Rosalía Castro.
-
Leguizamón entre Nemesio Litardo y fin de calle.
-
C. 7 entre Concepción Arenal y fin de calle.
-
C. 7 entre Nemesio Litardo y Calderón de la Barca.
Pinar (49 luminarias, terminado)
-
Combate de San Lorenzo entre El Hornero y Tropero Moreira.
-
Fray Justo Sta. María de Oro entre El Hornero y Las Tipas.
-
Mosconi entre El Hornero y El Ombú.
-
Colectora Ruta N° 7
El proyecto está orientado a promover una circulación más segura y eficiente en todo el partido de Luján.
Publicado el jueves 23 de octubre de 2025