Continúan iluminando calles en barrios y localidades

Obras

Para promover una circulación más segura.



Publicado el jueves 23 de octubre de 2025

El Plan de Alumbrado Público en barrios y localidades continúa con su ejecución, a fin de construir una ciudad más sustentable y fortalecer la potencia lumínica. En este sentido, el Municipio de Luján informó que instaló 252 luminarias en las últimas semanas.

Las tareas constan de instalación de postación y brazo con luminaria LED en las zonas con falta de alumbrado, recambio a LED y refuerzo en zonas donde había alumbrado con lámparas de sodio. Se llevaron a cabo en los siguientes puntos:

Pueblo Nuevo (127 luces, en ejecución)

  • Las Tipas entre Fray Manuel de Torres y Dr. Salk (en respuesta a reclamo de los vecinos y vecinas).

  • El Ombú entre Padre Damián y José Manuel Estrada.

  • León XXI entre Dr. Salk y José Manuel Estrada.

  • Río Luján entre Dr. Fleming y Padre Inglés.

  • Padre Varela entre Río Luján y Tropero Moreira.

  • Dr. Fleming entre El Ombú y Las Tipas.

  • Dr. Salk entre Río Luján y León XXI.

  • Granaderos a Caballo entre Las Tipas y Tropero Moreira.

  • Bomberos Voluntarios entre Río Luján y Tropero Moreira.

  • Don Bosco entre Río Luján y Tropero Moreira.

Torres (76 luces, etapa 2 de 4)

  • Carlos Tadeo Romero entre Nemesio Litardo y Rosalía Castro.

  • Leguizamón entre Nemesio Litardo y fin de calle.

  • C. 7 entre Concepción Arenal y fin de calle.

  • C. 7 entre Nemesio Litardo y Calderón de la Barca.

Pinar (49 luminarias, terminado)

  • Combate de San Lorenzo entre El Hornero y Tropero Moreira.

  • Fray Justo Sta. María de Oro entre El Hornero y Las Tipas.

  • Mosconi entre El Hornero y El Ombú.

  • Colectora Ruta N° 7

El proyecto está orientado a promover una circulación más segura y eficiente en todo el partido de Luján.

