Continúa la instalación de tótems de seguridad en todo Luján

La Municipalidad informó que, en el marco del plan integral “Luján Alerta 24”, el Municipio llevó adelante la instalación de 35 nuevos tótems de seguridad en espacios públicos estratégicos, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y brindar mayor protección a los vecinos y vecinas del distrito.

Se trata de 35 dispositivos que fueron instalados en zona céntrica, barrios y localidades de Luján en zonas de escuelas, plazas y lugares de alto tránsito.

Estos nuevos dispositivos se suman a los 70 ya instalados, ampliando la red de videovigilancia urbana a un total de 105 tótems distribuidos en barrios, localidades y zonas de alta circulación.

En esta etapa de las últimas semanas se instalaron tótems en las escuelas que restaban de la zona céntrica, en el polideportivo municipal, en el monumento a Malvinas, el Club de Tenis, en los barrios Elli, Lanusse, Los Paraísos, Luchetti, Las Retamas, Zapiola, San Jorge, Santa Elena, en el espacio verde de Beschtedt y Echeverría, en la Estación de trenes de Olivera, en la de Jáuregui, sobre la Av. Flandes y la calle San Martín en Jáuregui, en Cortínez,en el anfiteatro “Joaquín Cabrera” de Pueblo Nuevo.

Cada dispositivo está equipado con cámaras de seguridad, botón antipánico, altavoz y conexión directa con el Centro Operativo de Monitoreo (COM), lo que permite una respuesta más eficiente ante situaciones de emergencia y mejora la vigilancia en tiempo real.

Las inversiones en infraestructura tecnológica forman parte del plan “Luján Alerta 24”, una estrategia integral que combina monitoreo inteligente, patrullaje territorial y trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad para construir un distrito más seguro.

Publicado el martes 18 de noviembre de 2025