Continúa la Campaña de Vacunación Antirrábica en febrero

Publicado el viernes 30 de enero de 2026

Se realiza de manera gratuita.

El Municipio de Luján informó que continúa impulsando la Campaña de Vacunación gratuita en distintos barrios del distrito durante el mes de febrero.

La iniciativa se desarrollará de 10 a 12 horas, a través del siguiente cronograma:

Jueves 5 de febrero: en el barrio Santa Elena (French y Rodolfo Moreno, frente al cementerio).

Martes 10 de febrero: en la Sociedad de Fomento del barrio Padre Varela (Maestro Argentino 331).

Jueves 12 de febrero: en el barrio Padre Varela (Rivadavia y Chubut).

Jueves 19 de febrero: en la Plaza del barrio Fonavi( Ex Combatientes entre J.M Rosas y General Paz).

Martes 24 de febrero: en la Sociedad de Fomento del barrio San Cayetano (Alsina 1823).

Jueves 26 de febrero: en el barrio San Cayetano (9 de Julio y Lisandro de la Torre, predio Menotti).

Cabe destacar que es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.

Las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.

