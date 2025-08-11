Continúa el programa oftalmológico “Ver para Crecer” en merenderos y espacios comunitarios

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Para garantizar el acceso gratuito a controles, recetas y anteojos.

El Municipio de Luján informó que avanza con la segunda etapa del programa oftalmológico “Ver para Crecer”, una iniciativa orientada a fortalecer la salud visual de niños y niñas del distrito, garantizando el acceso gratuito a controles, recetas y anteojos.

Luego de completar su primera fase en instituciones educativas, el programa se trasladó a merenderos y espacios comunitarios de distintos barrios, donde se realizan jornadas de atención visual destinadas a las infancias que asisten a estos espacios.

En este marco, el equipo de salud ya desarrolló operativos en los merenderos “Piecitos Pequeños” y “Mi querido Welmbley” del barrio Villa del Parque, “Un Sol para los Chicos” del barrio Lanusse, “Una Luz de Esperanza” del barrio Ameghino, y en una jornada comunitaria en la Plaza del barrio Santa Marta.

Al igual que en la etapa anterior, cada jornada incluye la realización de test de agudeza visual, y, de ser necesario, la derivación al Policlínico Municipal para continuar con los estudios correspondientes. Posteriormente, quienes necesiten recibirán sus lentes con la graduación indicada. Además, se realizaron controles de libreta sanitaria, peso y talla.

“Ver para Crecer” es un programa integral que garantiza el derecho a la salud visual desde una perspectiva territorial, equitativa y accesible, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la infancia lujanense.

Publicado el domingo 10 de agosto de 2025