confirmó la grilla de artistas para la Fiesta de la Cerveza
Conocé los nombres de todos
El Municipio de Luján confirmó la grilla de la quinta edición de la Fiesta de la Cerveza, que se realizará los próximos sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Parque Ameghino a partir de las 11 horas, con entrada libre y gratuita.
Con el propósito de promover el sector productivo local, la propuesta contará con la presencia de productores lujanenses y la posibilidad de probar más de 30 variedades de cervezas artesanales.
En ese sentido, los artistas confirmados, que se presentarán a partir de las 14 horas cada día, son:
Sábado 15
Los Extras
Flor Trabichet
Y dale alegría a mí corazón – una celebración a la música de Fito Páez
Fuerte al Medio – Tributo a las Pastillas del Abuelo
Siempre cumbia
E’ lo que hay
Bachata Way
La Sabrosa
Gran fiesta de cierre: Nice Try! producciones
Domingo 16
Arrabal Duo
Lucy Music Band
Aspenmood
Beatkings – Música Beatle
Desfachatados – Especial de Babasónicos
Macedonian Balkan Music
Sin Bozal
Doctores Crotos
La Fiesta también incluirá patio gastronómico, Feria de la Economía Popular con más de 100 stands y la Expo Cooperativa.
Además el sábado 15, en el Salón Cultural del Complejo Museográfico Provincial «Enrique Udaondo» se dará la Convención Internacional de Coleccionismo Cervecero, organizada por COLCER. Con entrada gratuita de 15 a 21 horas, se podrá apreciar una exposición de latas, botellas, Tapas, etiquetas y demás elementos de cervezas y gaseosas históricas.
Publicado el miércoles 5 de noviembre de 2025