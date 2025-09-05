Concierto compartido: «Sonidos del Renacimiento».

Este sábado 6 de septiembre a las 18 hs, la Biblioteca Obrera Jean Jauës será el lugar ideal para este Concierto compartido titulado «Sonidos del Renacimiento».

Participarán de él «Luján antigua» -coro de cámara dedicado al estudio y difusión de la música polifónica de ese período histórico y del B a rroco temprano junto al Dúo Ramé integrado por Raúl Medina en flautas traversa y dulce y Mauricio Caldera en guitarra, que llegan desde la ciudad de Mercedes para esta ocasión.

C omo se trata de un proyecto autogestionado, la entrada será «al sobre», quedando colaboración para la Biblioteca Jean Jaures.

SOBRE «LUJÁN ANTIGUA»

Es un proyecto independiente, fundado y dirigido por la LIC. Evangelina Jurado. Inició su camino en marzo de 2024, con ensayos semanales. Con 12 integrantes y luego de un año y medio de trabajo, realizará su debut ofreciendo al público bellas música del Siglo XVI. El objetivo del coro es la difusión de la música coral y vocal del Renacimiento y del Barroco temprano, porque toda la música debe llegar a todos. Este proyecto requiere de voces con muy buena afinación , experiencia coral ,independencia en el estudio de las obras, con o sin lectura musical.

Una experiencia diferente, un repertorio diferente… música para todo público, para descubrir y disfrutar.

INTEGRANTES SOPRANOS: Regina Angulo, Laura Negreira, Eleonora Torres. CONTRALTOS: Móniva Ferreras, María Inés Mulvihil, Viviana Segura, Luz María Villa, Laura Sonderenguer, Luz María Villa. TENORES: Marcos Misciullo, Eduardo Suriani BARÍTONO: Oscar Pavoni. Contacto: lujanantigua.coro@gmail.com IG @lujanantigua_coro evangelinajurado.2012@gmail.com



EVANGELINA JURADO

Cantante, directora coral, docente, gestora cultural.

Nacida en la Ciudad de Luján, Buenos Aires. Licenciada en Artes Musicales orientación canto y Licenciada en artes musicales orientación dirección coral, graduada en el Departamento de Artes Musicales “Carlos López Buchardo” de la Universidad Nacional de las Artes, formándose en canto l{irico con el Mtro. Eduardo Cogorno y en dirección coral con el Mtro. Néstor Zadoff. Se ha graduado recientemente como Magister en cultura pública (U.N.A.), enfocándose en políticas públicas culturales.

Ha cursado seminarios de posgrado correspondientes a la Especialización en Musicología que se dictó en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la U.N.A. teniendo como objetivo la investigación.

Sus estudios musicales comenzaron abordando la música popular en la educación no formal y formal nivel superior y luego, de lleno, en la música académica.

En 2012 recibió la Beca Estímulo Académico otorgada por el Departamento de Artes Musicales de la U.N.A. En 2016 el Fondo Nacional de las Artes le otorgó la “Beca Bicentenario a la Creación” con la cual desarrolló en Luján el proyecto “Otras músicas”, dedicado a la música vocal académica e integrado por siete conciertos gratuitos y temáticos siendo su protagonista como cantante.

Cantante, directora coral y docente.

Desde 2022 forma parte como cantante de “Conjunto Música Prohibita” (CABA) bajo la dirección del Mtro. Pablo Banchi, agrupación dedicada al repertorio de música antigua. Como cantante desarrolla actividades como solista a través de proyectos independientes y ha integrado otras agrupaciones corales o de cámara.

Se ha especializado en repertorio barroco solista con el contratenor argentino Sergio Pelacani. (CABA).

Desde noviembre de 2024 se desempeña como Jefa de área de música en la Escuela de arte José Pipo Ferrari, institución de la que es docente desde 2008 dictando las materias Práctica coral, Historia de la música I y II y Apreciación musical. Como docente, se desempeña desde 2006 en instituciones públicas de nivel primario y secundario.

En la gestión cultural trabaja en Luján generando y coordinando proyectos diversos relacionados con la música vocal y coral, gestionando también proyectos propios como cantante o directora coral.

SOBRE EL DÚO RAMÉ