Concierto compartido: «Sonidos del Renacimiento».

Actividad

Sábado 6 de septiembre.



Publicado el viernes 5 de septiembre de 2025
Este sábado 6 de septiembre a las 18 hs, la Biblioteca Obrera Jean Jauës será el lugar ideal para este Concierto compartido titulado «Sonidos del Renacimiento».
Participarán de él  «Luján antigua» -coro de cámara dedicado al estudio y difusión de la música polifónica de ese período histórico y del Barroco temprano junto al Dúo Ramé  integrado por  Raúl Medina en flautas traversa y dulce y Mauricio Caldera en guitarra, que llegan desde la ciudad de Mercedes para esta ocasión.
Como se trata de un proyecto autogestionado, la entrada será «al sobre», quedando colaboración para la Biblioteca Jean Jaures.
SOBRE «LUJÁN ANTIGUA»
Es un proyecto independiente, fundado y dirigido por la LIC. Evangelina Jurado. Inició su camino en marzo de 2024, con ensayos semanales. Con 12 integrantes y luego de un año y medio de trabajo, realizará su debut ofreciendo al público  bellas música del  Siglo XVI. El objetivo del coro es la difusión de la música coral y vocal del Renacimiento y del Barroco temprano, porque toda la música debe llegar a todos.  Este proyecto requiere de voces con muy buena afinación , experiencia coral ,independencia en el estudio de las obras,  con o sin lectura musical.
Una experiencia diferente, un repertorio diferente… música para todo público, para descubrir y disfrutar.
 
INTEGRANTES
SOPRANOS: Regina Angulo, Laura Negreira, Eleonora Torres.
CONTRALTOS: Móniva Ferreras, María Inés Mulvihil, Viviana Segura, Luz María Villa, Laura Sonderenguer, Luz María Villa.
TENORES: Marcos Misciullo, Eduardo Suriani
BARÍTONO: Oscar Pavoni.
Contacto:lujanantigua.coro@gmail.com
IG @lujanantigua_coro
evangelinajurado.2012@gmail.com
EVANGELINA JURADO
Cantante, directora coral, docente, gestora cultural.
Nacida en la Ciudad de Luján, Buenos Aires. Licenciada en Artes Musicales orientación canto y Licenciada en artes musicales orientación dirección coral, graduada en el Departamento de Artes Musicales “Carlos López Buchardo” de la Universidad Nacional de las Artes, formándose en canto l{irico con el Mtro. Eduardo Cogorno y en dirección coral con el Mtro. Néstor Zadoff. Se ha graduado recientemente como Magister en cultura pública (U.N.A.), enfocándose en políticas públicas culturales.
Ha cursado seminarios de posgrado correspondientes a la Especialización en Musicología que se dictó en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la U.N.A. teniendo como objetivo la investigación.
Sus estudios musicales comenzaron abordando la música popular en la educación no formal y formal nivel superior y luego, de lleno, en la música académica.
En 2012 recibió la Beca Estímulo Académico otorgada por el Departamento de Artes Musicales de la U.N.A. En 2016 el Fondo Nacional de las Artes le otorgó la “Beca Bicentenario a la Creación” con la cual desarrolló en Luján el proyecto “Otras músicas”, dedicado a la música vocal académica e integrado por siete conciertos gratuitos y temáticos siendo su protagonista como cantante.
Cantante, directora coral y docente.
Desde 2022 forma parte como cantante de “Conjunto Música Prohibita” (CABA) bajo la dirección del Mtro. Pablo Banchi, agrupación dedicada al repertorio  de música antigua. Como cantante desarrolla actividades como solista a través de proyectos independientes y ha integrado otras agrupaciones corales o de cámara.
Se ha especializado en repertorio barroco solista con el contratenor argentino Sergio Pelacani. (CABA).
Desde noviembre de 2024 se desempeña como Jefa de área de música en la Escuela de arte José Pipo Ferrari, institución de la que es docente desde 2008 dictando las materias Práctica coral, Historia de la música I y II y Apreciación musical. Como docente, se desempeña desde 2006 en instituciones públicas  de nivel primario y secundario.
En la gestión cultural trabaja en Luján generando y coordinando proyectos diversos relacionados con la música vocal y coral, gestionando también proyectos propios como cantante o directora coral.
SOBRE EL DÚO RAMÉ

El Dúo Ramé, fundado en 2019, es un proyecto de música de cámara que transita un repertorio diverso que abarca desde la música antigua hasta la música contemporánea, incluyendo obras de raíz latinoamericana y creaciones en el terreno de la improvisación en tiempo real.

Integrado por flauta traversa, flautas dulces y guitarra, el dúo explora las posibilidades tímbricas y texturales de sus instrumentos, adaptando la instrumentación a cada obra y construyendo una identidad sonora propia, en diálogo entre lo académico y lo popular.

Se ha presentado en espacios artísticos y académicos de relevancia, entre ellos: Centro Cultural Nueva Uriarte (CABA) – Ciclo de Música de Cámara; Teatro More Altamirano (San Miguel)– Ciclo de Dúos; Casa Sonora (Ituzaingó) – Ciclo Paisajes guitarreros; ISFD N° 141 (Luján) – Encuentro “Música y Literatura de no ficción”.

El Dúo Ramé se propone generar una experiencia musical sensible y reflexiva, donde confluyen tradición e innovación, rigor académico y libertad creativa.

Mauricio Caldera – Guitarra

Inició su vínculo con la guitarra a los 9 años y comenzó sus estudios formales a los 12 años. Egresó del Conservatorio de Música Julián Aguirre de San Miguel con el título de Profesor de música orientación en Guitarra y se perfeccionó con destacados maestros de la guitarra clásica como Eduardo Fernández, Javier Bravo, Ariel Elijovich, Víctor Villadangos, Silvina López y Alexis Vallejos. Paralelamente, desarrolló un camino en la música popular argentina, en gran parte de manera autodidacta, ampliando su formación con clases de improvisación junto a Matías Arriazu.

Ha dictado seminarios especializados en técnica guitarrística, entre ellos Placer y displacer en la técnica guitarrística, y hasta 2025 integró de manera estable la Camerata Argentina de Guitarras. En 2023 se presentó al concurso de la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, donde obtuvo un lugar entre los tres primeros puestos.

Actualmente desarrolla una intensa actividad como docente en conservatorios de nivel superior y en los niveles obligatorios del sistema educativo. Su trayectoria adquiere un valor singular al sostener una carrera artística y pedagógica de alto nivel mientras convive con artritis reumatoidea, condición que lo convierte en uno de los pocos guitarristas que logran proyectarse profesionalmente en este marco.

Raúl Gabriel Medina – flauta traversa y flautas dulces

Flautista, flautadulcista, docente, compositor, improvisador y director. Obtuvo el título de Profesor de Música con orientación en Flauta Traversa en el Conservatorio Alberto Ginastera de Morón, donde también realizó estudios de Composición y Flauta Dulce. Es Diplomado en Jazz y Blues por la Universidad Nacional de General Sarmiento y actualmente cursa la Maestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales en la UNTREF.

Accedió por concurso a diversas cátedras en conservatorios de la provincia de Buenos Aires. Se desempeña como docente en el Conservatorio Carlos Guastavino (San Pedro) —donde además dirige el Ensamble Instrumental Institucional—, en el Conservatorio de Mercedes y en la Escuela de Arte de Luján.

En paralelo, desarrolla proyectos de creación de ensambles instrumentales y vocales con foco en la improvisación en tiempo real, explorando nuevas formas de diálogo sonoro y colectivo.

