Cómo se juega el Reducido de la Primera B

Publicado el viernes 14 de noviembre de 2025

En el caso de que Midland sea el campeón del Clausura, el segundo ascenso se dará a través de un mini torneo, disputado por los ocho mejores de la tabla anual, exceptuando a los de Libertad.

(hoy serían Real Pilar, Argentino de Merlo, Deportivo Armenio, Acassuso, Excursionistas, Villa San Carlos, Italiano y Laferrere.

Entonces, los cruces por los octavos se darán en el siguiente orden: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.

Si hay dos campeones distintos, lo juegan los seis mejor ubicados, excluyendo al ganador de Apertura y Clausura. El perdedor de la final se suma en semifinales del Reducido.

La única opción para que Flandria acceda al reducido es ganar y que empate o pierda Italiano, y que Laferrere y San Martin empaten, si ganan estos dos últimos equipos se jugará la diferencia de gol.

En caso de que Flandria gane, además de no ganar Italiano, habrá que mirar que sucede con Laferrere y y San Martin de Burzaco.

Laferrere, San Martin y Flandria suman 52 unidades en la tabla Anual. En caso que pierda Italiano y gane el canario no todo estaría dicho, ya que Lafe tiene +2, San Martin +1 y Flandria +1 pero el equipo de Jáuregui tiene menos goles a favor.

Een conclusión para ingresar al reducido Flandria deberá ganar e Italiano perder. Y después deberá observar que pasa con Laferrere y San Martin.

Si Flandria empata deberían perder San Martin y Laferrere. E Italiano perder por lo menos por 4 goles. Es difícil no imposible pero si el canario tiene intenciones de ingresar al selecto grupo ganar y mirar otras 3 canchas.

