Comienzan semanas de paro en la UNLu
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Comienzan dos semanas de Paro en la Universidad de Luján entre docentes y Nodocentes.
Los docentes pararan entre hoy martes hasta el sábado 30 de marzo.
«Será un espacio de debate colectivo para definir las medidas hacia el cierre del cuatrimestre y el inicio del segundo semestre» expresaron.
Por su parte desde Fatun, sumaneose ATUNLU, realizarán tres días de paro.
Serán los días viernes 29 de marzo y 3,4 de junio.
«Frente al ajuste, el desfinanciamiento y el ataque permanente a la Universidad Pública las y los No Docentes seguimos de pie organizados y en defensa de nuestros derechos y de una Universidad al servicio del pueblo argentino» indicaron.
Si no hay cambios en el Gobierno y la Justicia se demora en hacer cumplir la ley de Financiamiento Universitario seguirán las medidas en diversas formas.
Publicado el martes 26 de mayo de 2026