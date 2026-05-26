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Comienzan semanas de paro en la UNLu

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Publicado el martes 26 de mayo de 2026

Comienzan dos semanas de Paro en la Universidad de Luján entre docentes y Nodocentes.

Los docentes pararan entre hoy martes hasta el sábado 30 de marzo.

«Será un espacio de debate colectivo para definir las medidas hacia el cierre del cuatrimestre y el inicio del segundo semestre» expresaron.

Por su parte desde Fatun, sumaneose ATUNLU, realizarán tres días de paro.

Serán los días viernes 29 de marzo y 3,4 de junio.

«Frente al ajuste, el desfinanciamiento y el ataque permanente a la Universidad Pública las y los No Docentes seguimos de pie organizados y en defensa de nuestros derechos y de una Universidad al servicio del pueblo argentino» indicaron.

Si no hay cambios en el Gobierno y la Justicia se demora en hacer cumplir la ley de Financiamiento Universitario seguirán las medidas en diversas formas.

Publicado el martes 26 de mayo de 2026

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