Publicado el lunes 10 de noviembre de 2025

El Municipio de Luján comienza una nueva campaña de prevención contra el dengue, en coordinación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con dos jornadas de descacharreo en distintos barrios de la ciudad. La iniciativa busca concientizar a la población sobre la importancia de eliminar los recipientes que acumulen agua, por ser el principal foco de reproducción del mosquito.

En ese sentido, los promotores sanitarios visitarán el CAPS del Barrio Ameghino (José Ingenieros 2500) el jueves 6 de noviembre a las 10 horas, y el viernes 7 de noviembre estarán en la Sociedad de Fomento del barrio Zapiola (Zapiola 2359) a las 10 horas.

La actividad, coordinada por la Secretaría de Salud, propone estas tareas indispensables en cada hogar para evitar la proliferación del Aedes aegypti, mosquito transmisor de dengue, zika y chikungunya, llevando acciones efectivas contra la enfermedad.

Además del descacharreo, se recomienda vaciar y cepillar los bebederos de las mascotas cada tres días, limpiar canaletas y desagües, y mantener patios desmalezados y libres de residuos.

