Comienza la programación 2026 de la Radio Pública Luján

Publicado el martes 17 de marzo de 2026

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La Municipalidad de Luján informó que la Radio Pública comienza hoy con su programación 2026, con una amplia propuesta que incluye 21 programas de diversas temáticas que combinan actualidad, información, inclusión, cultura, salud y deporte, y que demuestran el crecimiento de la emisora a través del tiempo.

Este año la emisión de las producciones será por el dial 87.9 FM y por Twitch, plataforma de transmisión de videos en vivo, a través del siguiente link Twitch.tv/radiopublicalujan. Los programas no solo se escucharán sino que también contarán con apoyo visual, lo que los ubica en línea con los grandes medios nacionales.

Las emisiones se complementarán con contenido creado en las redes sociales de la radio, especialmente en su cuenta de Instagram, @rplfm, con el objetivo de generar más interacción con futuros oyentes.

La grilla de la Radio Pública Luján 2026 queda conformada de la siguiente manera:

– Lunes a viernes de 9 a 12 horas: “Como Cada Día” con Eugenia Moyano y Lucía Rodríugez. El magazine diario de la Radio Pública.

– Lunes, martes, jueves y viernes de 12 a 14 horas y miércoles de 12 a 13 horas: “Mañana, Vemos” con Mariela Longhi. La continuidad informativa de la mañana.

– Lunes a miércoles de 15 a 16 horas y viernes de 14 a 16 horas: “Panorama”, con Irina Tomadoni. Las noticias de la tarde en la Radio Pública.

– Lunes de 17 a 18 horas: “País Generoso” con Juancha. Toda la información sobre la actualidad política y la farándula argentina.

– Lunes de 18 a 19 horas: “Envión Deportivo” con Jorge Quevedo. Actualidad deportiva en el comienzo de la semana.

– Lunes de 19 a 20 horas: “Quedamos así, en nada” con Bar Olivella, Bochi Basma y Mauri Firmapaz. Música, agenda cultural, Literatura y entrevistas en vivo.

– Lunes de 20 a 21 horas, una vez por mes: “Te vi teatro” con Javier Dovico. Un micro informativo y recomendaciones de lo más destacado de la cartelera de Capital Federal y de Luján.

– Martes de 14 a 15 horas: “Acá estamos” de la Dirección de Discapacidad. Problemáticas e inquietudes de personas con discapacidad.

– Martes de 17 a 18 horas: “Un Mundo Guau” con Lili Ricciarduli. Un programa dedicado al proteccionismo animal. Entrevistas, agenda de actividades, pedidos solidarios de adopciones y avisos de búsqueda de animales perdidos.

– Martes de 18 a 19 horas: “Tierra de Actores” con Jorge Booth. Recomendaciones y repaso por el cine nacional.

– Martes de 19 a 20 horas: “Entrelíneas” con Cristian Avaca. Un espacio destinado a construir y difundir Literatura.

– Martes de 20 a 21 horas: “Flow Vibras” con Nahu La Nota. Un programa dedicado enteramente al rap y al trap local y nacional.

– Miércoles de 13 a 15 horas: “Los Libros de la Buena Memoria” con Adriana Ferrari. Literatura y recomendaciones de libros.

– Miércoles de 17 a 19 horas: “A Mitad de Camino” con Joel Mastronardi, Juan Castro y Josefina Reinoso. Filosofía y agenda cultural de Luján.

– Miércoles de 19 a 21 horas: “Tuki! Poesía al Toque” con Santiago Motto. Poesía de todo el mundo y de todas las épocas.

– Jueves de 15 a 17 horas: “Escuchamos Pero No Juzgamos” con Julieta Giorsemino y Natalia Berlingó. Psicología en la vida cotidiana.

– Jueves de 17 a 18 horas: “Latiendo Caminos” con Maru Lupercio. Un programa de interés general cultural inclinado al folclore argentino.

– Jueves de 18 a 19 horas cada dos semanas: “Sin Código” con Ignacio Quantín. Inteligencia Artificial y tecnología.

– Jueves de 19 a 21 horas: “Impulso Cultural” con Jesús González. Agenda cultural de Luján con entrevistas y shows en vivo, sexta temporada.

– Viernes de 16 a 18 horas: “Ensayo y Error” con Claudia Parada y Gabriela Matarollo. Poesía, sexualidad, sociedad y política en la voz de dos amigas.

– Viernes de 18 a 20 horas: “Los Restos del Naufragio” con Ann Swinnen y Javier Acosta. Magazine cultural y artístico.

Un año más, la Radio Pública apuesta a ser el espacio donde los jóvenes puedan dedicarse a la Comunicación, ya que cuenta con equipos de alta calidad que permiten realizar prácticas profesionales y generar contenidos de primer nivel.

Publicado el martes 17 de marzo de 2026