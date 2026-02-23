Comienza el traslado de animales del ex zoológico de Luján a santuarios internacionales

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

En el marco del proceso de recuperación integral de los animales del predio del ex zoológico de Luján, este lunes se concretó el traslado de una pareja de osos pardos a un santuario en Bulgaria y de una tigresa a un santuario en Holanda. El operativo constituye un hito para la ciudad y un paso decisivo en el cambio de paradigma en materia de bienestar animal. Durante los últimos meses, veterinarios y expertos en vida silvestre de la organización internacional FOUR PAWS trabajaron en el lugar brindando atención urgente y realizando evaluaciones a más de 60 grandes felinos, entre tigres y leones, y dos osos pardos, en el marco de una misión de emergencia iniciada tras el cierre del zoológico en 2020.“Esta etapa marca un antes y un después para Luján. No sólo implica el inicio del traslado de animales hacia espacios de bienestar definitivos, sino que simboliza una decisión concreta de avanzar hacia un modelo basado en el respeto, el cuidado y la protección de la fauna. Para los animales, representa una nueva oportunidad de vida; para la ciudad, un hito histórico en su camino hacia una transformación profunda y responsable” expresó el Intendente.

El traslado se llevó adelante mediante un amplio operativo coordinado desde Four Paws con el Municipio y la Brigada Ambiental de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, y organismos nacionales e internacionales. Camionetas de patrullas locales brindaron seguridad desde la madrugada cuando inició el operativo, y acompañaron todo el recorrido. Los animales serán trasladados por vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia sus respectivos destinos, donde contarán con grandes extensiones naturales, atención especializada y un entorno diseñado específicamente para su especie.La intervención implicó un importante desafío técnico y logístico.

La acción es el resultado de un trabajo sostenido de evaluación sanitaria, recuperación física y adaptación conductual llevado adelante por equipos especializados, desarrollando un plan que no sólo contempló la atención veterinaria inmediata, sino también la planificación de su traslado progresivo a santuarios especializados en el exterior, donde puedan vivir en condiciones acordes a sus necesidades biológicas.

En este contexto, el día jueves el Intendente Leonardo Boto se reunió con el embajador de Austria, país de origen de FOUR PAWS y el Dr. Amir Khalil, responsable del operativo de Four Paws para garantizar cuestiones operativas del traslado de los animales. En ese sentido, ayer domingo, visitaron Luján los embajadores de Bulgaria, y de Austria, quienes junto a autoridades locales pudieron recorrer el predio y distintos puntos de la ciudad para interiorizarse sobre el trabajo realizado y el estado de salud de los animales.



Publicado el lunes 23 de febrero de 2026