Lunes 3 de noviembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 30°C
  • H: 45%
  • P: 1012
  • V: Variable

Comenzó la instalación de luminarias LED en el Paseo Ribereño

Seguridad

200 columnas.



Publicado el lunes 3 de noviembre de 2025

El Municipio de Luján informó que, con el objetivo de fortalecer la seguridad de vecinos y visitantes, inició la colocación de luminarias con tecnología LED en el espacio comprendido entre el puente Las Tropas hasta el Puente Mendoza.

Se instalarán más de 200 columnas, entre el sendero, espacios verdes y zonas de descanso. En algunos casos se colocará doble artefacto, lo que representa un total de 300 luminarias aproximadamente. La potencia de cada lámpara varía dependiendo del tramo trabajado.

La obra está enmarcada en el proyecto de readecuación del río, uno de los más significativos para el Municipio ya que, además de su función estructural, convertirá a la ribera en un espacio comercial y de esparcimiento.

Publicado el lunes 3 de noviembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.