Comenzó la construcción de una nueva bocacalle en el barrio Ameghino

Obras

Tareas de prevención.



Publicado el miércoles 11 de febrero de 2026

El Municipio informó que, con el objetivo de prevenir anegamientos y favorecer la descarga hídrica, inició la construcción de una bocacalle en la intersección de Libertad y Darwin del barrio Ameghino.

Los trabajos incluyen limpieza, rectificación de cunetas y recambio de cañerías en los accesos a las entradas vehiculares, con el objetivo de canalizar de forma efectiva el exceso de agua en la zona y así evitar los anegamientos habituales.

En cuanto a la bocacalle existente, se procederá a la demolición de uno de sus lados y retiro de material sobrante, aporte y compactación de suelo seleccionado en capas, y ejecución de hormigón armado en la intersección de las calles Darwin y Libertad con un espesor promedio de 15 centímetros.

También, se incluirá la construcción de dos nuevos cruces de calles con alcantarillas de hormigón, uno ubicado en Libertad y Darwin y otro en la intersección de Ameghino y Darwin.

Dichos trabajos buscan generar una mejora en la calidad de vida de las y los lujanenses.

