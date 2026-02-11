Comenzó la construcción de una nueva bocacalle en el barrio Ameghino

Publicado el miércoles 11 de febrero de 2026

El Municipio informó que, con el objetivo de prevenir anegamientos y favorecer la descarga hídrica, inició la construcción de una bocacalle en la intersección de Libertad y Darwin del barrio Ameghino.

Los trabajos incluyen limpieza, rectificación de cunetas y recambio de cañerías en los accesos a las entradas vehiculares, con el objetivo de canalizar de forma efectiva el exceso de agua en la zona y así evitar los anegamientos habituales.

En cuanto a la bocacalle existente, se procederá a la demolición de uno de sus lados y retiro de material sobrante, aporte y compactación de suelo seleccionado en capas, y ejecución de hormigón armado en la intersección de las calles Darwin y Libertad con un espesor promedio de 15 centímetros.

También, se incluirá la construcción de dos nuevos cruces de calles con alcantarillas de hormigón, uno ubicado en Libertad y Darwin y otro en la intersección de Ameghino y Darwin.

Dichos trabajos buscan generar una mejora en la calidad de vida de las y los lujanenses.

