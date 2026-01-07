Comenzó la Colonia de Verano para personas mayores

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que, en el marco del programa “Luján al Sol”, el Municipio dio inicio este lunes a la Colonia de Verano para personas mayores en las instalaciones del complejo Costa Luján.

En la apertura estuvieron presentes el Intendente Municipal, Leonardo Boto, el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, el Director de Deportes, Gustavo Santillán, el Subdirector de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Adrián Caporales, y la Subdirectora de Abordaje y Asistencia Crítica, Laura Villegas.

“Es una alegría volver a encontrarnos otro año más para poner en marcha esta propuesta tan linda que es la Colonia de Verano, un ámbito de encuentro y recreación muy necesario para las personas mayores. Espero que se diviertan, que disfruten de todas las actividades planificadas y que puedan seguir construyendo vínculos de amistad y compañerismo”, señaló el Intendente Leonardo Boto, quien aprovechó la ocasión para invitar a los presentes “a participar de la próxima inauguración del sendero peatonal de la nueva ribera”.

La Colonia de Verano para personas mayores se extenderá hasta el viernes 20 de febrero y funcionará los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, en el complejo ubicado junto al río Luján.

Las actividades programadas incluyen un desayuno al inicio de la jornada y talleres de Caminata, Zumba, Elongación y Movimiento, Yoga, Aquagym y Natación, a cargo de profesores del área de Promoción de Derechos de Personas Mayores.

Además de la Colonia de Verano, esta semana también comenzaron los talleres estivales de la Casa Municipal de las Personas Mayores (Alem 527), que incluyen actividades como Yoga, Papel Nono, Cantoterapia, Inglés y Telar.

“Estamos muy contentos de comenzar el año de esta manera, con la posibilidad de ofrecer a nuestras personas mayores una Colonia de Verano plena de actividades para garantizar los derechos a la recreación y a la socialización, para divertirse y compartir, para ejercitarse, cuidar la salud y aprender en conjunto. Les damos la bienvenida a todos y esperamos que la disfruten mucho”, expresó por su parte el Subdirector de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Adrián Caporales.

La propuesta es coordinada por la Subdirección de Promoción de Derechos para Personas Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el miércoles 7 de enero de 2026