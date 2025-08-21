Comenzó el Torneo en SA Giles y Cervezeros presentó dos equipos

Publicado el jueves 21 de agosto de 2025

Este sábado 16 de Agosto comenzó el Torneo Clausura de Fútbol de la Liga San Andrés de Giles..está primera fecha arranco con la particularidad de 2 equipos de Cerveceros, Cerveceros A en la Primera A y Cerveceros B en la Segunda Zona.



Cerveceros A ganó con goles de Monasterio, Dándome y 2 goles de Leonardo Gómez a Villa Machi..

Cerveceros B con goles de Joaquín Barzola, de Alejandro Casado, de Lautaro Diaz , uno más de Ramiro Diaz , uno de Juan Rivero y 2 goles Valentino Ghigliano Torres , de está manera por 8 a 0 a Los Diablitos de San Antonio de Areco por la Segunda Zona de la liga..

Estos partidos jugador en la Cancha de Club Cucullu..

