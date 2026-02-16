Comenzó el rodaje del documental del Plus Ultra, a 100 años del histórico vuelo

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Comenzó en la ciudad de Luján el rodaje de Más Allá: la hazaña del Plus Ultra, un documental que conmemora los 100 años de una de las gestas más significativas de la historia de la aviación mundial.

El Plus Ultra partió de Palos de la Frontera rumbo a Buenos Aires un 22 de enero de 1926, marcando así el inicio del primer vuelo transatlántico que unió España con Argentina, símbolo político de hermandad entre ambas naciones.

El proyecto propone un abordaje innovador que combina investigación documental con segmentos ficcionados, recreando momentos clave del vuelo y de la experiencia de sus protagonistas, los cuatro integrantes de la tripulación, que vuelven a la vida en esta obra audiovisual.

Esta propuesta busca acercar el acontecimiento histórico a nuevas audiencias, poniendo en valor tanto el hito aeronáutico como su dimensión épica y cultural.

El rodaje se desarrolla en diversas locaciones del Partido de Luján, como el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, lugar donde se conserva y exhibe el Plus Ultra restaurado, y el Río Luján. La elección de estos espacios refuerza el vínculo entre el documental y la ciudad que resguarda su memoria. Impulsado por el Municipio de Luján, este proyecto busca ser, además, un material que preserve y resignifique el patrimonio histórico de la ciudad para las futuras generaciones.

Publicado el lunes 16 de febrero de 2026