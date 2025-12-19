Jueves 18 de diciembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 26°C
  • H: 47%
  • P: 1009
  • V: Este Sedeste

Colocan iluminación navideña en la ciudad y localidades

Los datos.



Publicado el jueves 18 de diciembre de 2025

En vísperas de Nochebuena y Navidad, el Municipio de Luján se encuentra instalando luminarias y figuras navideñas centrales en la ciudad y alrededores. 

Las tareas se llevaron a cabo en las calles San Martín, Mitre y Lavalle entre avenida Humberto y 9 de Julio. En las farolas que se encuentran ubicadas en calle San Martín entre Colón y Mariano Moreno, se instalaron además, imágenes alusivas a la fecha. 

Asimismo, en Plaza Colón y su entorno se colocó un árbol navideño junto a las figuras del Pesebre. 

La iniciativa se realiza en simultáneo en avenida Cabred, en la localidad de Open Door, y en calle Tropero Moreira, de la localidad de Pueblo Nuevo. 

En los próximos días se decorará con figuras luminosas la avenida Carlos Pellegrini entre avenida Nuestra Señora de Luján y calle Lamadrid, y sobre avenida Fernández Bestchedt desde Carlos Pellegrini hasta Acceso Oeste. 

Publicado el jueves 18 de diciembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.