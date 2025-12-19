Colocan iluminación navideña en la ciudad y localidades
Los datos.
En vísperas de Nochebuena y Navidad, el Municipio de Luján se encuentra instalando luminarias y figuras navideñas centrales en la ciudad y alrededores.
Las tareas se llevaron a cabo en las calles San Martín, Mitre y Lavalle entre avenida Humberto y 9 de Julio. En las farolas que se encuentran ubicadas en calle San Martín entre Colón y Mariano Moreno, se instalaron además, imágenes alusivas a la fecha.
Asimismo, en Plaza Colón y su entorno se colocó un árbol navideño junto a las figuras del Pesebre.
La iniciativa se realiza en simultáneo en avenida Cabred, en la localidad de Open Door, y en calle Tropero Moreira, de la localidad de Pueblo Nuevo.
En los próximos días se decorará con figuras luminosas la avenida Carlos Pellegrini entre avenida Nuestra Señora de Luján y calle Lamadrid, y sobre avenida Fernández Bestchedt desde Carlos Pellegrini hasta Acceso Oeste.
Publicado el jueves 18 de diciembre de 2025