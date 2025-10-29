Miércoles 29 de octubre de 2025
Club Flandria organiza una mesa de genios

Publicado el miércoles 29 de octubre de 2025

Con el fin de recaudar para la finalización de la obra del edificio que beneficiará al desarrollo del fútbol amateur en la institución, el Club Social y Deportivo Flandria realizará una noche de genios en la sede del club el día sábado 15 de noviembre desde las 20.00 hs.

Las mesas ya se encuentran a la venta y tienen un valor de $50.000 para 8 personas. La reserva se puede realizar a través de WhatsApp al 2323 539679. Además habrá sorteos y servicio de cantina durante toda la noche.

