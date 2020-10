Clases: Luján no forma parte de los distritos que comenzarán en forma presencial

El gobernador Axel Kicillof detalló esta mañana las medidas que se tomarán en el marco de la nueva etapa del Aislamiento (ASPO) y Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DSPO) en la Provincia de Buenos Aires. En el Salón Dorado de la Gobernación estuvieron presentes el ministro de Salud, Daniel Gollan; la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila; y el viceministro Nicolás Kreplak para responder consultas de la prensa.

El Gobernador repasó la situación epidemiológica de la Provincia y destacó que “en el Gran Buenos Aires se observa una reducción leve pero persistente hace cinco semanas en la cantidad de casos de Covid, en tanto que en el interior hay un aumento acelerado de los casos positivos”.

“A partir del lunes 19 de octubre, en el Gran Buenos Aires vamos a proceder a una apertura gradual, condicionada e intermitente de algunas actividades”, explicó Kicillof, y agregó: “Están previstas tres etapas de apertura, siempre condicionadas a que los casos continúen bajando y las camas se sigan desocupando. Si se observa un rebrote, retrocederemos como se hizo en tantos lugares del mundo”.

Los nuevos permisos incluirán al personal auxiliar de casas particulares que trabaje en un solo domicilio; restaurantes, bares y gimnasios al aire libre; salidas recreativas de niños, niñas y adolescentes en grupos de hasta 10 personas en lugares al aire libre y de cercanía durante una hora y respetando siempre los cuidados y el distanciamiento; y la ampliación de la habilitación para construcción privada a obras iniciadas en viviendas multifamiliares y parques industriales.

“Pudimos evitar un daño mucho mayor gracias a la decisión del presidente Alberto Fernández, el trabajo colectivo entre intendentes, el esfuerzo y sacrificio enorme que están haciendo los y las trabajadores de la salud y la solidaridad de millones de bonaerenses”, subrayó Kicillof. “Para combatir la pandemia, necesitamos un Estado presente, un Gobierno protector y un pueblo solidario”, enfatizó.

Asimismo, el Gobernador se refirió al consenso entre las provincias y la Nación alcanzando en el Consejo Federal de Educación: “En la provincia de Buenos Aires articularemos el retorno seguro a la presencialidad educativa en los 24 distritos donde hay bajo riesgo de contagios con el Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación (ATR) en todos los distritos, destinado a los chicos y chicas que tengan dificultades para conectarse con sus escuelas”.

Los municipios considerados de riesgo bajo para el regreso a la presencialidad son: Adolfo Alsina, Gonzáles Chaves, Daireaux, Florentino Ameghino, General Lamadrid, General Lavalle, Monte Hermoso, Puán, Saavedra, Salliqueló, Tordillo, Tres Lomas, 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Bragado, Carlos Tejedor, Rauch, Chascomús, Chivilcoy, Guaminí, Lezama, Lobos y Monte.

Por su parte, Vila brindó detalles de la “forma progresiva” en que se llevará a cabo la vuelta a clases: “Primero se dará un proceso de capacitación de autoridades y puesta a punto de la infraestructura de las escuelas, para luego incorporar a los y las docentes y a aquellos estudiantes que revistan una mayor dificultad en sus trayectorias educativas”. “En principio serán grupos reducidos que no podrán exceder los 10 chicos y chicas”, agregó.

Asimismo, el ministro Gollan insistió con que “para combatir a este a enfermedad se necesita de la decisión de cada uno de nosotros para mantener el distanciamiento social y adoptar los protocolos necesarios”. “Si lo hacemos, disminuye mucho la posibilidad de contagios en actividades al aire libre”, resumió.

“Lo que ha resultado más efectivo para combatir el coronavirus es la solidaridad. No nos confiemos, no subestimemos al virus y sigamos resistiendo unidos”, concluyó Kicillof.

Publicado el sábado 10 de octubre de 2020