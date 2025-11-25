Circo al aire libre y música en Pueblo Nuevo
El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de la jornada de Circo al Aire Libre y Música en Pueblo Nuevo, que se realizará el sábado 29 de noviembre de 16 a 20 horas, en el Anfiteatro de Joaquín ubicado en la Plaza del Barrio El Soleado (Las Sophoras y Dr. Muñiz).
Durante la tarde se presentarán “La Tamarí Circo” y “Como e- banda de cumbia”. Además, habrá un patio de artesanos, foodtrucks y actividades para toda la familia.
La entrada es libre y gratuita.
