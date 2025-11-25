Publicado el martes 25 de noviembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de la jornada de Circo al Aire Libre y Música en Pueblo Nuevo, que se realizará el sábado 29 de noviembre de 16 a 20 horas, en el Anfiteatro de Joaquín ubicado en la Plaza del Barrio El Soleado (Las Sophoras y Dr. Muñiz).

Durante la tarde se presentarán “La Tamarí Circo” y “Como e- banda de cumbia”. Además, habrá un patio de artesanos, foodtrucks y actividades para toda la familia.

La entrada es libre y gratuita.

Publicado el martes 25 de noviembre de 2025