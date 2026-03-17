Cierre del basural: reunión ampliada del HCD con representantes de ApeCa

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Con la participación de 16 concejales pertenecientes a Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Unión Vecinal y PRO, el Honorable Concejo Deliberante de Luján llevó a cabo una reunión ampliada junto a vecinos y vecinas nucleados en ApeCa (Asamblea para el Centro Ambiental de Luján).

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados al proyecto de cierre del basural, en el marco de los anuncios realizados por el intendente municipal Leonardo Boto. En este sentido, se expuso información sobre la implementación de un punto de transferencia destinado al trasbordo logístico de residuos, previsto en un predio alejado de zonas pobladas.

Por su parte, desde ApeCa manifestaron la necesidad de avanzar en el cierre definitivo del basural a cielo abierto y expresaron su intención de continuar impulsando la finalización del Centro Ambiental “Laudato Sí”. Asimismo, se coincidió en avanzar con la presentación de un proyecto de Resolución solicitando al Estado Nacional la culminación de dicha obra.

La reunión permitió el intercambio de perspectivas entre representantes institucionales y vecinos, en torno a una problemática de larga data para la comunidad y a las posibles alternativas para su resolución definitiva.

Publicado el martes 17 de marzo de 2026