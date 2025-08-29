Ciclismo: el Municipio dispuso un operativo vehicular por el GP Ciudad de Luján

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

En el marco del Gran Premio Ciudad de Luján, el Municipio informó que dispuso un operativo para ordenar la circulación vehicular en la zona afectada por la competencia que reunirá a más de 700 ciclistas de la provincia y el interior del país.

Cabe recordar que el evento se desarrollará en un circuito callejero armado sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, entre la rotonda Ana de Matos y la nueva rotonda de acceso a Luján -donde estará totalmente prohibida la circulación de vehículos desde las primeras horas del sábado 30 hasta la finalización de la competencia, cerca de las 18 horas.

En este sentido, habrá cortes y filtros vehiculares en los siguientes puntos:

Corte total en Carlos Pellegrini y 416 bis.

Corte total en Andrade y rotonda de El Establo.

Corte total en Avenida Nuestra Señora de Luján y Ugarte.

Corte total en 9 de Julio y Doctor Real.

Corte total en Francia y Chávez.

Filtro en Carlos Pellegrini y Gálvez.

Filtro en Francia y Ugarte.

Filtro en Francia y Almirante Brown.

Asimismo, el ingreso a Luján desde Avenida Juan Domingo Perón y Puente Mendoza deberá realizarse por la colectora de Avenida Nuestra Señora de Luján, para luego tomar Doctor Real o 25 de Mayo.

En cuanto a los egresos de Luján, en dirección a Acceso Oeste se realizará por Doctor Real, Alsina y Beschtedt, en tanto que hacia la Ruta 192 se hará por los Puentes Acceso Oeste, Mitre o Doctor Muñiz.

Por último, el área de estacionamiento, acreditación y vestuarios para los deportistas estará ubicada en el predio ubicado junto a Luján Park, donde también se instalará un área gastronómica y un paseo ferial.

El GP Ciudad de Luján es la primera carrera de la temporada de ciclismo en ruta de la Provincia de Buenos Aires, que incluye competencias en localidades como Capitán Sarmiento, Ranchos, Florencio Varela, CABA, Berazategui, Lomas de Zamora, Junín, San Antonio de Areco y Colón, entre otras plazas.

La competencia se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma:

8 horas: Ruta promocional libre sin licencia (integradora).

8.40 horas: Master DyE.

9.40 horas: Master C.

10.50 horas: Master B.

12.10 horas: Master A y Elite / Menores

13.20 horas: Damas.

15 horas: Élite.

El evento convocará a corredores y corredoras de equipos de élite del deporte, como las Ladies Shimano, el Sindicato Argentino de la Televisión, KTM, Factureria El Pato, Trenque Pampa y el Municipio de Lanús, entre otros. También participará el equipo de ciclismo femenino local Damico Roak-Pave. Estos grupos son conformados por las y los actuales campeones argentinos y panamericanos.

El Gran Premio Ciudad de Luján es organizado en conjunto por la peña ciclista Mujeres Libres del Sur, la Asociación Ciclista Del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, y el ciclista y comerciante local Gabriel Toledo, con el auspicio del Municipio de Luján.

Publicado el viernes 29 de agosto de 2025