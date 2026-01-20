Choque entre un auto y una moto: trabajaron bomberos, G.U y personal policial

AHORA

Publicado el martes 20 de enero de 2026

Un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta se registró en la noche del domingo en la ciudad de Luján.

Según informaron fuentes policiales, en el lugar se hizo presente el móvil N° 19 de Bomberos Voluntarios, a cargo de Ferreira, para asistir en la emergencia.

La motocicleta era conducida por Karen Soledad E. quien contaba con toda la documentación correspondiente. En tanto, el automóvil era manejado por Rubén V. quien también presentaba la documentación en regla.

En el lugar del hecho trabajó además el móvil policial N° 23211, a cargo del sargento Golini.

No se brindaron precisiones oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la mecánica del siniestro.

