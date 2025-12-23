Choque entre dos vehículos en Mitre y Mariano Moreno

Publicado el martes 23 de diciembre de 2025

Por causas que se tratan de establecer, en horas del mediodía de este martes se produjo una colisión entre dos vehículos en la intersección de calle Mitre al 563 y Mariano Moreno, en la ciudad de Luján.

Aseguraron desde la policía de Luján que ambos conductores contaban con la documentación correspondiente y que, tras el impacto, no se registraron personas heridas. Los daños fueron únicamente materiales.

En el lugar trabajó personal policial, que ordenó el tránsito y constató la situación. Luego de las actuaciones de rigor, las partes involucradas resolvieron la situación de manera particular, dando por finalizada la novedad.

