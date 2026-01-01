Chocó contra el guardarraíl por una falla mecánica

Publicado el jueves 1 de enero de 2026

Un automóvil impactó contra el guardarraíl luego de sufrir una falla mecánica. Según manifestó el conductor, “el vehículo dejó de funcionar la transmisión”, lo que provocó el siniestro.

El hecho fue protagonizado por Julio Oscar Zícaro, quien se desplazaba en un Peugeot 607, dominio EBC700.

A raíz del accidente, se realizó una reducción de calzada para garantizar la seguridad en la zona.

En el lugar quedó a cargo móvil de Policía Vial N° 31900, a cargo de Maldonado, mientras que el móvil 17 se retiró tras finalizar las actuaciones.

