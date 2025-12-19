Chocaron un auto y una moto, una joven hospitalizada

AHORA

Publicado el viernes 19 de diciembre de 2025

En el mediodía de Luján, una joven de alrededor de 20 años colisión con un auto en Gral. Paz y Avda. España.

La joven venía por la Avenida mientras el auto se desplazaba por G. Paz.

La joven fue socorrida por algunos vecinos y podría estar descaderada. La mujer de alrededor de 20 años colisión a con el auto. La moto termino debajo de vehículo y la chica se deslizó unos metros por el asfalto.

conductor del auto resultó ileso y manifestaba que lo única que le importaba es que «la joven se encuentre bien».

Trabajó en el lugar Guardia Urbana y Policía para esperar el peritraje.

Los datos

La joven que iba en la moto se llama Valentina Santillan de 20 años.

Se hace presente móvil 27!de bomberos.

bomberos 27 de Baldasso traslada a femenina al hospital.



El hombre que manejaba el auto.

said marcelo Fabia / nació 16/03/70// 55/ años/ argentino // instruido // soltero // vive en Nicolas Repetto 945 // empleado de comercio/.

