Lunes 20 de octubre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 24°C
  • H: 38%
  • P: 1019
  • V: Noreste

Charla informativa sobre la nueva Boleta Única en Papel en Luján

Política.



Publicado el lunes 20 de octubre de 2025

CEste martes 21 de octubre se realizará una importante actividad cívico electoral en Luján, destinada a conocer y comprender el uso de la nueva Boleta Única en Papel, que será implementada en las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.30 horas en Lavalle 552, en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires.
La invitación está abierta a toda la comunidad, con el objetivo de brindar información y orientación sobre esta nueva modalidad de votación.

“Es fundamental que los vecinos sepan cómo utilizar la Boleta Única, para que el domingo puedan ejercer su derecho al voto de manera clara y segura”, señaló Fabián, uno de los impulsores de la iniciativa

Publicado el lunes 20 de octubre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.