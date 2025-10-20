Charla informativa sobre la nueva Boleta Única en Papel en Luján

Publicado el lunes 20 de octubre de 2025

CEste martes 21 de octubre se realizará una importante actividad cívico electoral en Luján, destinada a conocer y comprender el uso de la nueva Boleta Única en Papel, que será implementada en las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.30 horas en Lavalle 552, en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires.

La invitación está abierta a toda la comunidad, con el objetivo de brindar información y orientación sobre esta nueva modalidad de votación.

“Es fundamental que los vecinos sepan cómo utilizar la Boleta Única, para que el domingo puedan ejercer su derecho al voto de manera clara y segura”, señaló Fabián, uno de los impulsores de la iniciativa

