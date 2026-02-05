CGT, CTA y MTE unidos contra la reforma laboral

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Dirigentes de la CGT Regional Luján – Rodríguez; de la CTA de los Trabajadores Luján; y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), también de esta ciudad, participaron este miércoles de una reunión en la que definieron enfrentar unidos al proyecto de reforma laboral.

En la sede de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján (ATUNLu), representantes de organizaciones sindicales y sociales compartieron una charla informativa sobre la arremetida anti obrera del gobierno, que sirvió de disparador para un intenso debate sobre el tema.

Ofrecieron la bienvenida el camionero Pablo Osuna, secretario general de la Regional cegetista y Karina López, secretaria de Capacitación del sindicato anfitrión, quien presentó a Alejandro Catanzaro y Pablo Del Litto, directivos de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) seccional Mercedes.

Luego, los invitados ofrecieron un completo informe sobre la iniciativa “libertaria”, en la que destacaron como principal consecuencia la precarización del trabajo formal, mediante la pérdida de derechos laborales, a la vez que excluye a monotributistas y a trabajadores de plataformas.

Catanzaro y Del Litto explicaron que la reforma perjudicaría a los trabajadores en temas tan sensibles como las condiciones y horarios de trabajo, vacaciones, derecho a huelga, indemnizaciones, atención en salud, antigüedad y otras cuestiones de gran importancia.

“Solo favorece al poder económico y a los grandes empresarios, ellos redactaron el proyecto”, indicaron los especialistas y advirtieron que “no tiene ni un sólo artículo a favor de los trabajadores”. “No va a generar más empleo ni a modernizar nada”, subrayaron.

En el cierre, representantes de las diferentes organizaciones participantes expresaron su disposición a enfrentar la reforma, que sería tratada la semana próxima en el Congreso. El encuentro concluyó con un fuerte llamado a la unidad y la organización de actividades conjuntas de visibilización.

Publicado el jueves 5 de febrero de 2026