Cerveceros Hockey se consagró campeón

Publicado el sábado 13 de diciembre de 2025

En un sábado caluroso de diciembre, por la Liga Mercedina de Hockey en Primera División, Cerveceros de Luján enfrentó a San Patricio de San Antonio de Areco. El encuentro finalizó empatado 1 a 1 durante el tiempo reglamentario.

La definición se resolvió por penales, donde Cerveceros se impuso por 2 a 1 con goles de Justo y Mendoza, logrando así el campeonato.

La jugadora destacada del partido fue Mariana Martínez, mientras que el premio al arco menos vencido quedó en manos de Carina Nesossi, arquera del conjunto campeón.

El equipo es conducido por las entrenadoras Mariana Martínez y Catalina Giacoia.

