Cerveceros Hockey CLUB +30
Detalles.
Este domingo 10 de agosto se produjo el debut del equipo +30 Cerveceros verde en la Liga Mercedina de hockey.
MRC amarillo 0 vs Cerveceros verde 1
Pac blanco 0 vs cerveceros verde 0
Defensores 3 vs Cerveceros verde 1
viajantes 0 vs Cerveceros verde 0
Goles de, de Agustina Camara 1 y Darla Leal 1
Cerveceros CLUB Social y Deportivo,
En futbol arranca este fin de semana la Liga de San Andrés de Giles el Torneo Clausura con 2 equipos de primera , Cerveceros A y Cerveceros B
Uno en Zona A y otro en Zona B respectivamente.
Publicado el lunes 11 de agosto de 2025