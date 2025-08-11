Cerveceros Hockey CLUB +30

Publicado el lunes 11 de agosto de 2025

Este domingo 10 de agosto se produjo el debut del equipo +30 Cerveceros verde en la Liga Mercedina de hockey.

MRC amarillo 0 vs Cerveceros verde 1

Pac blanco 0 vs cerveceros verde 0

Defensores 3 vs Cerveceros verde 1

viajantes 0 vs Cerveceros verde 0



Goles de, de Agustina Camara 1 y Darla Leal 1

Cerveceros CLUB Social y Deportivo,

En futbol arranca este fin de semana la Liga de San Andrés de Giles el Torneo Clausura con 2 equipos de primera , Cerveceros A y Cerveceros B

Uno en Zona A y otro en Zona B respectivamente.

